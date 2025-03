Volodimir Zelenski i-a oferit un cadou special lui Donald Trump cu ocazia întâlnirii celor doi – Președintele ucrainean i-a adus centura WBC a lui Oleksandr Usyk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus centura de campion mondial la categoria grea a lui Oleksandr Usyk, drept cadou, vineri, cu ocazia întâlnirii cu omologul său american Donald Trump la Casa Albă, transmite L’Equipe.

Acesta, câștigător la Riad, în Arabia Saudită, pe 19 mai 2024, împotriva britanicului Tyson Fury, a devenit al treilea boxer din istorie care a unificat cele patru centuri principale ale categoriei (WBO, WBA, IBF și WBC).

Presa ucraineană scrie că nu ar fi fost centura propriu-zisă, ci una creată special pentru întâlnirea celor doi președinți.

Oleksandr Usyk’s WBC belt seen at The White House today after Ukraine’s President Zelenskyy gifted the belt to President Trump. pic.twitter.com/drofF6fz1T

— Ring Magazine (@ringmagazine) March 1, 2025