Vogue Italia prezintă brandurile românești de la Bucharest Fashion Week / ”De la Ami Amalia care vorbește despre magie, la Litkovska care ne duce pe vârful Kilimanjaro”

Revista Vogue Italia a publicat marți, 2 aprilie, un amplu articol în care prezintă cele mai relevante creații românești prezente la Bucharest Fashion Week, eveniment, care s-a încheiat în 30 martie.

”Spectacolul emoționant al lui Ami Amalia se încheie pe note de All You Need is Love, în timp ce Litovska povestește calea renașterii prin luptă și Volt transformă contrastul în coregrafie.

Iată brandurile românești de știut care au defilat la Bucharest Fashion Week, care a sărbătorit a doua ediție”, notează Vogue.

”Bucharest Fashion Week a găzduit o vibrantă defilare de modă la care au participat numeroase branduri, atât emergente, cât și mai consacrate, din România și din țările vecine, dar nu numai. Un eveniment care a celebrat creativitatea și inovația, dar care a și adus pe scenă mesaje puternice, intense și emoționale pe teme de actualitate.

Ceea ce domină este invitația, exprimată în diverse moduri, de a elimina toate tipurile de conflict, sugerând o viziune a unității și armoniei, făcând din contrastele și diferențele expresive un dar și nu un scut”, precizează Vogue Italia.