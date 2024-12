Vlad Petreanu și-a anunțat plecarea de la matinalul Europa FM / „Am luat această decizie în urmă cu ceva timp, după ce m-am frământat mai mult”

Jurnalistul Vlad Petreanu și-a anunțat luni dimineața plecarea de la matinalul Europa FM, precizând că este ultima săptămână în care mai realizează emisiunea „Deșteptarea”, a cărui gazdă a fost timp de doisprezece ani, alături de George Zafiu și Luca Pastia.

„Am decis să las proiectul Deșteptarea în mâinile colegilor mei. Aceasta este ultima săptămână în care voi mai participa la matinalul meu cel drag, pe care-l realizez zi de zi deja de 12 ani. Este o decizie pe care am luat-o în urmă cu ceva timp, după ce m-am frământat mult mai mult timp”, a scris Vlad Petreanu pe facebook.

Jurnalistul a mai spus că matinalul de la Europa FM va avea un format nou și împrospătat și că își va păstra o rubrică săptămânală în noua emisiune.

„În acest timp, colegii mei au putut căuta și pregăti în liniște un nou format. Îl veți descoperi din ianuarie. Vor fi o mulțime de surprize, rubrici noi, contributori noi, și un nou coleg care va face echipă cu Luca Pastia: Adi Luca. Sunt convins că vă va plăcea mult să vă petreceți diminețile alături de ei și sper că veți rămâne pe frecvență. De altfel, eu îmi voi păstra o rubrică săptămânală în noul format – este vorba de binecunoscuta Republica Fantastică România. În plus, voi reveni cu o altă emisiune la Europa FM – dar nu una care să înceapă în zori.”

Vlad Petreanu a explicat că motivele pentru care renunță la emisiunea matinală sunt legate de oboseală.

„Câteva cuvinte despre motivele pentru care am hotărât să plec din Deșteptarea. În primul rând, este vorba de o adâncă oboseală și de un deficit cronic de somn pe care nu mai reușesc să-l compensez de ani de zile. N-am avut niciodată probleme cu trezitul în zori, dar, de la un timp, am început să am probleme cu adormitul, seara. Așa e viața – te pregătești pentru una, vine alta. A trebuit, deci, să iau o decizie.

Apoi, este vorba și de dorința de a dezvolta și alte proiecte media, în radio și în afara lui. A realiza un matinal radio presupune o disciplină de fier (măcar pentru mine) și mult timp investit în pregătirea emisiunii: în fiecare seară sumar și redactare, în fiecare dimineață live, an după an. Experiența poate grăbi unele faze de producție, dar nu le poate elimina cu totul, iar timp să faci și altceva nu prea mai rămâne.

Le rămân recunoscător tuturor colegilor mei, foști și actuali, de la care am avut de învățat atâtea lucruri în acest timp și alături de care am trăit unele dintre cele mai puternice și memorabile experiențe jurnalistice din viața mea.

Una peste alta, vreau să vă mulțumesc vouă, ascultătorilor, încă o dată, pentru tot ce mi-ați oferit în toți acești ani, care au trecut ca o clipă. Mi-a plăcut la nebunie să vorbesc cu voi, în fiecare dimineață, să râd, să mă întristez sau să mă înfurii împreună cu voi, văzând ce se mai întâmplă în jurul nostru.”

În septembrie plecase de la Europa FM și George Zafiu, unul dintre prezentatorii matinalului.

De asemenea, mai mulți reporteri cu vechime au părăsit în ultimul an postul de radio aflat constant pe primele locuri în clasamentul audiențelor la nivel național.

Europa FM este controlată de miliardarul ceh Daniel Kretinsky, care a avut o ascensiune rapidă în cercurile europene de afaceri în ultimii 5 ani, când a cumpărat pe bandă rulantă companii-cheie din Franța și Marea Britanie.