Viscol şi zăpadă abundentă pe DN 7A Voineasa – Vidra, drumarii curăță drumul cu utilaje cu lamă şi autofreze

Drumarii acţionează, marţi dimineaţa, în toate zonele afectate de precipitaţii, în special pe DN 7A şi pe DN 67C, unde se înregistrează viscol şi zăpadă abundentă, a declarat reprezentantul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, Cristi Tudor, transmite Agerpres.

„Acţionăm în toate zonele afectate de precipitaţii, fie că sunt sub formă de ploaie, fie sub formă de ninsoare. Cea mai afectată zonă în acest moment, care se află şi sub atenţionare de Cod portocaliu, este DN 7A Voineasa – Vidra – Obârşia Lotrului, acolo avem şi viscol şi zăpadă abundentă. Din fericire, nu sunt probleme de trafic, zona este una mai ferită, nu este atât de expusă viscolului. Acţionăm cu utilaje cu lamă şi autofreze, momentan nu sunt probleme, se circulă în condiţii de iarnă”, a precizat Cristi Tudor.

Drumarii le transmit turiştilor să nu îşi mai parcheze autoturismele pe marginea drumului pe DN 67C, în zona montană Rânca, fiindcă acest lucru îngreunează intervenţia utilajelor.

„O altă zonă unde ninge este DN 67C – zona montană Rânca, unde avem viscol în zona de creastă, către Transalpina spre ieşirea din staţiune, acolo este un alt specific al zonei, maşinile turiştilor sunt lăsate pe partea carosabilă, lucru care îngreunează foarte mult acţionarea utilajelor noastre, de aceea revenim cu rugămintea către ei să nu mai parcheze pe marginea drumului şi să evite deplasările pe timpul nopţii când sunt aceste atenţionări meteo. Avem sub monitorizare DN 66 Defileul Jiului, DN 67D zona Muntelui Godeanu, unde momentan avem ploaie şi izolat lapoviţă şi ninsoare, acţionăm şi patrulăm permanent pentru a ne asigura că nu vor exista probleme”, a mai spus Cristi Tudor.