VIDEO Verstappen riscă o penalizare după ce a arătat degetul mijlociu pe linia boxelor din Bahrain, la testele F1

Max Verstappen, campionul mondial in exercițiu, riscă o penalizare din partea FIA după ce a arătat degetul mijlociu pe linia boxelor circuitului de la Sakhir, pe durata testelor premergătoare sezonului 2025 din Formula 1.

În timp ce conducea vineri pe linia boxelor, Verstappen a fost surprins de camerele tv în timp ce arată cuiva degetul mijlociu, informează racingnews365.com.

De-a lungul timpului, multiplul campion mondial a mai fost surprins făcând acest gen: în 2020 către prietenul de atunci Lando Norris (actual rival la titlul mondial), iar sezonul trecut în glumă către unul dintre fanii Ferrari.

Conform sursei citate, Max ar fi arătat degetul mijlociu unei persoane care-l fotografia.

Piloţii de Formula 1 ar putea fi suspendaţi sau ar putea pierde puncte în campionat pentru înjurături sau declaraţii politice, conform noilor reguli ale FIA.

FIA încearcă „să sporească în continuare transparenţa şi coerenţa în luarea deciziilor”, a precizat forul.

Conform express.co.uk, amenzile pornesc de la 40.000 de euro, pentru prima abatere. Amenzile pot ajunge la 120.000 de euro la a treia abatere.

În cazul unei alte ieșiri de acest gen, pilotul poate pierde puncte din clasament sau chiar să îi fie interzisă participarea la sezonul din Formula 1 preț de o lună de zile.

Max giving a cheeky little middle finger to someone 😭pic.twitter.com/VSvOuuKiKo

— RBR Daily (@RBR_Daily) February 28, 2025