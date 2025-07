Un tânăr francez a ieșit pozitiv la alcool după ce a mâncat o madlenă / La fel au pățit și polițiștii care au încercat experimentul

Un tânăr francez de 20 de ani din a fost testat pozitiv la alcool, deși el spune că nu bea niciodată. Polițiștii au încercat experimentul și au ajuns la același rezultat, scrie Sud-Ouest, care spune că tânărul și mama lui au dorit să rămână anonimi.

Când s-a prezentat la serviciu în jurul orei 4 dimineața, tânărul s-a supus, ca toți colegii săi, unui test de alcoolemie. „În timp ce așteptam rândul meu, am mâncat una dintre cele două madeleine pe care le adusesem în dimineața aceea. ”, povestește tânărul care lucrează în ferma respectivă de trei ani, în perioada vacanțelor studențești.

A suflat în aparat și acest a indicat că băuse alcool. A cerut să repete testul de două ori. Din nou, pozitiv, adică alcoolul era prezent în respirație. A făcut rapid legătura cu singurul lucru pe care îl consumase de când se trezise: „ Nu am băut niciodată alcool în viața mea și acum am ieșit pozitiv după ce am mâncat o madlenă! ”

Conform protocolului, i se acordă cincisprezece minute înainte de o ultimă suflare. „Am băut jumătate de litru de apă, am luat o gumă de mestecat, m-am spălat pe gură.”. De data aceasta, testul a fost negativ.

„Eram în stare de șoc. El nu bea!”, a spus mama tânărului care a făcut o programare la medicul ei de familie pentru a-i expune problema. „Ea nu a crezut și m-a asigurat că este imposibil să fii pozitiv la alcool după ce ai mâncat o madlenă.”, a spus băiatul.

Chiar dacă medicul familiei a spus că este imposibil să ai o alcoolemie pozitivă după ce ai mâncat o madlenă produsă industrial, mama și fiul au la secția de poliție din orașul Mont-de-Marsan, cu un pachet de madlene sub braț. Doi polițiști au gustat prăjitura, au făcut testul cu alcooltestul și, câteva momente mai târziu, ambii au ieșit pozitivi.

Primul avea o alcoolemie de 0,05 mg/l de aer expirat. Cu o singură madlenă, colegul său era „pozitiv” peste limita de 0,25 mg/l de aer expirat.

A doua zi după incident, ajuns la serviciu pe stomacul gol, tânărul a suflat în alcooltest: negativ. „Aș fi putut să-mi pierd slujba, am coșmaruri”, a spus el după această neplăcere.

În ziarul local, directorul de export al Productos Arenas, care produce aceste madeleine în Spania, asigură că madlenele „nu conține alcool în compoziția sa” și indică mai degrabă „factori externi independenți de produsul nostru”, asigurând că „va trimite o mostră la laborator pentru analiză” pentru a defini clar motivele acestei surprize neplăcute.