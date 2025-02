VIDEO Un șofer a scăpat la limită de coliziunea cu un tren, în Utah, SUA

O înregistrare video publicată recent a surprins momentul în care șoferul unui SUV a ieșit din mașină chiar înainte ca vehiculul său să fie spulberat de un tren de călători în Layton, Utah, potrivit Fox News.

O imagine surprinsă de camerele de supraveghere arată cum șoferul SUV-ului se apropie de trecerea la nivel cu calea ferată în timp ce luminile roșii erau aprinse și barierele coborau.

În fața barierei, SUV-ul alb a fost lovit din spate de o camionetă albă și a ajuns pe calea ferată.

Șoferul a dat cu spatele, a lovit bariera și mașina s-a oprit cu roțile din față pe șinele de calea ferată.

Acesta a reușit să iasă din mașină cu puțin timp înainte ca SUV-ul să fie lovit de tren.

Compania de căi ferate a estimat că accidentul a provocat daune de peste 100 000 de dolari trenului.

