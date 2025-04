VIDEO Teroriștii Hamas anunță că au lansat un tir de rachete în oraşele din sudul Israelului, ca răspuns la ”masacrele israeliene asupra civililor din Gaza”

Teroriștii Hamas au anunţat că au lansat duminică un tir de rachete asupra oraşelor din sudul Israelului, ca răspuns la „masacrele” israeliene asupra civililor din Gaza, relatează Reuters, citată de News.ro.

Armata israeliană a declarat că au fost trase aproximativ zece proiectile, însă majoritatea au fost interceptate cu succes. Channel 12 din Israel a raportat o lovitură directă în oraşul Ashkelon.

Serviciile de urgenţă israeliene au informat că tratează o persoană cu răni provocate de şrapnel, iar echipele se îndreaptă spre locurile unde au căzut rachete. Geamuri de maşini sparte şi resturi zăceau împrăştiate pe o stradă din oraş, arată înregistrările video difuzate de serviciile de urgenţă israeliene.



#BREAKING Hebrew sources:

The Iron Dome failed to intercept at least one Hamas rocket, which fell at an intersection in Ashdod, resulting in casualties. pic.twitter.com/CdvxwfRGjn

— The World Truth Eyes (@theworldtruthe) April 6, 2025

Prima fază a încetării focului între Israel şi Hamas a intrat în vigoare la 19 ianuarie, după 15 luni de război, şi a implicat încetarea luptelor, eliberarea unora dintre ostaticii israelieni deţinuţi de Hamas şi eliberarea unor prizonieri palestinieni.

Cu toate acestea, Israelul a declarat la 19 martie că forţele sale au reluat operaţiunile terestre în centrul şi sudul Fâşiei Gaza. Ambele părţi s-au învinovăţit reciproc pentru impasul în care se află negocierile de încetare a focului.

Peste 50.000 de palestinieni au fost ucişi de ofensiva israeliană din Gaza, susţin oficialii palestinieni.

Israelul şi-a început ofensiva după ce mii de oameni înarmaţi sub conducerea Hamas au atacat comunităţi din sudul Israelului la 7 octombrie 2023, ucigând 1 200 de persoane şi răpind 251 ca ostatici.