VIDEO Și Călin Georgescu i-a acordat un interviu influencerului american Jackson Hinkle, un conspiraționist pro-rus și antisemit / Hinkle a publicat în urmă cu două zile un interviu cu George Simion

Călin Georgescu i-a acordat un interviu influencerului american Jackson Hinkle, un conspiraționist pro-rus și antisemit, care a lăudat deseori dictatori precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Ayatollahul Ali Khamenei.

Interviul postat sâmbătă cu Georgescu pe contul de Twitter al lui Hinkle vine la două zile după ce influencerul a publicat un interviu cu liderul partidului extremist AUR, George Simion.

🚨🇷🇴 NEW: THE CǍLIN GEORGESCU INTERVIEW

On today’s episode of Legitimate Targets, Jackson Hinkle speaks with COUPED ROMANIAN Presidential Candidate Cǎlin Georgescu (@CG_Romania) about his fight for Romania’s sovereignty & why he wants PEACE with RUSSIA. pic.twitter.com/pTkyV7OPJL

— Legitimate Targets (@LegitTargets) January 3, 2025