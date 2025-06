VIDEO Scandal mare în WTA: Sakkari și Putintseva, la un pas de bătaie: „Nimeni nu te place!”

Maria Sakkari (86 WTA – beneficiară a unui wild card) și Yulia Putintseva (locul 27 mondial) au oferit un moment exploziv la turneul WTA de la Bad Homburg, cele două jucătoare de tenis fiind la un pas de o bătaie după strângerea de mână de la finalul duelului.

Sakkari a învins-o pe Putintseva în runda inaugurală, scor 7-5, 7-6(6), meciul fiind unul foarte tensionat.

Nervii nu au mai putut fi ținuți în frâu la finalul disputei, iar cele două au avut un schimb de replici șocant la fileu. Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului.

Deranjată de modul în care adversara a salutat-o la fileu, Sakkari s-a luat de Yulia, iar aceasta i-a răspuns ironic făcând o plecăciune în direcția grecoaicei.

Mai mult decât atât, atunci când i s-a cerut socoteală, Yulia i-a răspuns rivalei cu un „du-te dracu’!”

Replica Mariei a fost una pe măsură: „Nimeni nu te place!”

Comportamentul celor două jucătoare a fost intens discutat în media și pe rețelele de socializare, cu mulți fani criticând lipsa de respect reciprocă.

Momentan, WTA nu a anunțat vreo sancțiune oficială, dar este posibil ca jucătoarele să fie investigate pentru limbajul și comportamentul de la finalul partidei. Mai ales că astfel de incidente afectează imaginea turneului și a tenisului feminin în general.

Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net 😭😭 pic.twitter.com/yEaUF4AYNi

— Camille (@tenniscamfr) June 22, 2025