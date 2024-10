VIDEO Sabrina Ionescu, campionă a WNBA alături de echipa New York Liberty

Echipa New York Liberty a fost încoronată campioană, după o victorie palpitantă, scor 67-62 în prelungiri, în faţa celor de la Minnesota Lynx în meciul 5 al finalei WNBA (Liga profesionistă feminină de baschet), duminică, pe teren propriu, la Barclays Center din Brooklyn. Liderul echipei din New York este Sabrina Ionescu.

După cinci finale pierdute de la crearea WNBA în 1996, inclusiv finala de anul trecut cu Las Vegas, Liberty a rupt în sfârşit blestemul la capătul unui meci decisiv, cu un suspans uluitor.

Pentru New York Liberty este primul titlu din istoria WNBA, informează News.ro.

Cine este Sabrina Ionescu

Născută pe 6 decembrie 1997, la Walnut Creek – California, Sabrina Ionescu este fiica Lilianei Blaj și a lui Dan Ionescu. Are doi frați, unul mai mare, Andrei, și celălalt geamăn, Edward.

Sabrina este de origine română și vorbește limba română. Are dublă cetățenie: americană și română. Jucătoarea are 1,80 metri și 75 de kilograme.

At the draft, the New York Liberty picked her first overall.

At Oregon, she helped WBB attendance grow from 1,500 to 10,000.

In middle school, Sabrina lonescu helped recruit enough players to field a girls basketball team.

New York Liberty superstar Sabrina Ionescu had one of the most interesting stat lines in BASKETBALL HISTORY in their championship-clinching Game 5 😳

📊 5 PTS, 8 AST, 7 REB, 2 STL, 1/19 FGM – 5.2 FG%, 1/10 3PM, WIN

Sabrina & the Liberty still got the job done even though she… pic.twitter.com/9andk2rOaJ

