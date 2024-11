VIDEO PSG nu va fi sancționată de UEFA după ce fanii au afișat mesajul „Palestina liberă” la un meci din Champions League

UEFA nu va iniţia nicio procedură disciplinară împotriva clubului Paris Saint-Germain pentru mesajul pro-palestinian afişat miercuri seară de suporterii săi, înaintea meciului cu Atletico Madrid din Liga Campionilor, a anunţat joi forul fotbalistic continental, citat de AFP.

„Nu va exista niciun caz disciplinar, deoarece bannerul afişat nu poate fi considerat provocator sau insultător în acest caz concret”, a clarificat purtătorul de cuvânt al UEFA.

Articolul 16.4 din regulamentul disciplinar al organismului european permite sancţionarea „oricărui mesaj provocator nepotrivit pentru un eveniment sportiv” şi în special „orice mesaj provocator de natură politică, ideologică, religioasă sau insultătoare”.

Prin urmare, nu interzice toate proclamaţiile politice de pe stadioanele de fotbal, ci doar pe cele considerate „provocatoare” sau ofensatoare, un criteriu aplicat, de exemplu, bannerelor şi scandărilor homofobe, precum şi strigătelor de maimuţă ale suporterilor maghiari în timpul EURO 2020, subliniază AFP.

Miercuri seara, pe Parc des Princes, suporterii ultras ai lui PSG au desfăşurat un imens banner cu mesajul „Free Palestina”, în jurul culorilor roşu şi albastru ale echipei pariziene, cu un drapel palestinian însângerat, transmite Agerpres.

Imensa pânză cu desene, care a acoperit întreaga peluză Auteuil avea pe vârf o banderolă pe care se putea citi: „Război pe pământ, dar pace în lume”.

Clubul francez a dat asigurări într-un comunicat că nu a avut „cunoştinţă despre planul de a afişa un astfel de mesaj” şi a precizat că se opune „ferm oricărui mesaj cu caracter politic pe stadionul său”.

Preşedintele Consiliului reprezentativ al instituţiilor evreieşti din Franţa, Yonathan Arfi, a deplâns afişarea unui „banner scandalos”, calificat drept „un apel la ură”, înainte ca ministrul francez de Interne, Bruno Retaileau, să condamne la rândul său iniţiativa suporterilor.

Joi dimineaţă, ministrul francez Sportului, Gil Averous, a cerut clubului PSG să „respecte regulile” competiţiilor „în care este angajat”. „Nu exceselor inacceptabile în tribunele stadioanelor noastre. Terenurile de sport nu ar trebui să devină tribune politice”, a precizat Averous pe reţeaua X.

#PSG ultras displayed a large “Free Palestine” banner ahead of their Champions League game against Atlético de Madrid at Parc des Princes in #Paris, #France. #Palestine’s flag and #Lebanon’s flag are also embedded in the banner.

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/ciIJgM8aCq

— Mojoe (@Yusuf52749536) November 7, 2024