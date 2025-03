VIDEO Primoz Roglic a câștigat Turul Cataloniei la ciclism după o evadare în ultima etapă

Primoz Roglic (35 de ani) a reușit să câștige duminică Turul Cataloniei la ciclism, după ce în ultima etapă a bifat o evadare cu 20 de kilometri înainte de linia de sosire.

Slovenul celor de la Bora avea de recuperat o secundă față de Juan Ayuso, iar la final a terminat cu 28 de secunde avans față de rivalul de la UAE Team Emirates.

Al treilea a încheiat etapa Enric Mas (Movistar Team), la o diferență de 53 de secunde față de învingătorul Roglic.

A fost a doua victorie de etapă a lui Primoz în ediția din acest a Turului Cataloniei și a 91-a din întreaga carieră profesionistă.

Slovenul arată o formă excelentă înainte de ediția din acest a Giro d’Italia, fiind unul dintre marii favoriți la câștigarea competiției (va avea loc între 9 mai și 1 iunie).

🏆 @rogla es corona amb exhibició a Barcelona!

¡Primoz Roglic gana en Barcelona y conquista su segunda #VoltaCatalunya!

💥Primoz Roglic @RBH_ProCycling is the king of the Volta again at Barcelona!#VoltaCatalunya104 pic.twitter.com/Ujj1geBdmk

— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 30, 2025