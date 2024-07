VIDEO Prima navă complet electrică pentru pasageri din România a fost lansată pe Bega / Va funcționa ca un bar plutitor

Prima navă complet electrică pentru pasageri din România a fost lansată pe Bega, sâmbătă dimineața, în zona Solventul. Ambarcațiunea Ventura este una privată și aparține unui antreprenor timișorean care a dorit să îmbogățească oferta de petrecere a timpului liber pe canalul Bega. Ambarcațiunea, ecologică și silențioasă, cu dotări și design moderne, va funcționa ca un bar plutitor.

“După doi ani de eforturi susținute, suntem obosiți, dar fericiți. Plutește, deci înseamnă că putem să lovim șampania de ea. Este o navă de pasageri complet electrică, care a necesitat foarte multă muncă. Este un prototip, până la urmă. Eu, copilărind aici, simt că am pus ceva pe apă în orașul meu”, a declarat Dănuț Radiș pentru Best of Timișoara.

În perioada următoare vor începe testele cu ambarcațiunea pe apă, iar în două-trei săptămâni va putea primi călători. Se vor putea face plimbări și evenimente private, pe bază de rezervări.