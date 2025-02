VIDEO Președintele Poloniei a așteptat în fața ușii lui Trump aproape două ore pentru a vorbi cu acesta timp de 10 minute, potrivit presei poloneze

Într-un scurt video postat pe rețeaua X, un jurnalist polonez susține că președintele Andrzej Duda l-a așteptat pe președintele Statelor Unite timp de o oră și 50 de minute ca să poată discuta preț de câteva minute cu el.

„Președintele Duda a așteptat în fața ușii lui Trump timp de 1,5 ore pentru a vorbi cu acesta timp de 10 minute”, a scris pe rețeaua X jurnalistul polonez.

Afirmația este însoțită de un scurt video, în care se vede că președintele Poloniei, Andrzej Duda, așteaptă pe un coridor alături de un membru al staffului său, fără să fie oferite alte detalii legate de locul unde a avut loc întâlnirea și scopul acesteia.

🇵🇱🇺🇸 President Duda waited outside Trump’s door for 1.5 hours to talk to him for 10 minutes, according to Polish media. pic.twitter.com/GO4iMlCL5l

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 23, 2025