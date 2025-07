VIDEO Premierul ungar Viktor Orbán alimentează teama cu privire la bugetul UE într-un videoclip referitor la ajutorul pentru Ucraina

Premierul Ungariei Viktor Orbán a difuzat pe rețelele de socializare un videoclip alarmist în care susține că Ucraina va fi cel mai mare câștigător al viitorului buget al UE – în timp ce europenii obișnuiți, în special fermierii, vor fi marii perdanți.

„Acest plan riscă să marginalizeze Europa rurală și să amenințe familiile de pe întregul continent. Bruxelles-ul nu trebuie să abandoneze agricultorii europeni pentru a finanța Ucraina”, susține Orbán, fără a prezenta dovezi care să-i susțină afirmațiile.

Postat pe platforma X, videoclipul prezintă pe scurt extrase din site-ul Euronews. Există legături financiare între proprietarii Euronews și persoane apropiate de Orbán, după cum s-a raportat pe larg. Mai precis, în primăvara anului trecut, au fost publicate documente confidențiale – de telex.hu (preluate de la Direkt36) – din care reieșea că familia premierului ungar Viktor Orbán a finanțat în secret cumpărarea Euronews, unul dintre cele mai mari canale de televiziune din Europa.

Reamintim, Comisia Europeană adoptă astăzi, în 16 aprilie, propunerea pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene (MFF), aferent perioadei 2028-2034.

Asociații de agricultori din mai multe state membre ale UE s-au adunat la Bruxelles pentru a protesta în fața Comisiei Europene.

Manifestația va include discursuri și bannere, inclusiv unul din partea organizației umbrelă Copa & Cogeca pe care se va citi „Fără buget > Fără PAC > Fără fermieri > Fără securitate”. Grupul speră ca mesajul să transmită un semnal clar de dezaprobare față de reducerile propuse și de restructurarea finanțării UE pentru agricultură.

