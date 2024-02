VIDEO Premierul Marcel Ciolacu rostește public primele cuvinte în limba engleză, în timp ce testa un Duster alături de directorul Dacia: „This is only electric?”

Marcel Ciolacu a rostit public, miercuri, primele sale cuvinte în limba engleză, în cadrul unei convorbiri cu directorul general al Automobile Dacia S.A., Denis Le Vot, la vizita premierului de la Mioveni.

„(Inteligibil) … to the press today” (01:58) și „This is only electric? … Hybrid..(afirmativ din cap)” (02:42), a rostit Ciolacu, în timp ce Le Vot îi explica configurațiile tehnice ale mașinii pe care o testa la fabrica producătorului auto.

În spațiul public este cunoscut faptul că Ciolacu a întâmpinat cu mai multe ocazii dificultăți de a purta discuții în limba engleză cu diverși lideri străini (sau cu presa) cu care s-a întâlnit de la preluarea mandatului de premier.

Contextul întâlnirii

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul guvernului, premierul Marcel Ciolacu a vizitat astăzi Automobile Dacia S.A. din Mioveni pentru a i se prezenta noul Duster.

Prim-ministrul a fost întâmpinat de managementul companiei, reprezentat de Denis le Vot, CEO Dacia, și Mihai Bordeanu, director general Dacia, și a fost însoțit de o delegație formată din Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Alexandru-Mihai Ghigiu, șef al Cancelarie Prim-Ministrului, Victor Negrescu, europarlamentar și consilier onorific al prim-ministrului.

Prim-ministrul a remarcat rolul foarte important al industriei auto pentru economia României și pentru piața forței de muncă și a anunțat constituirea unei echipe de lucru comune la nivelul Guvernului și companiilor din industria auto din România.

”Statul va sta alături de investitori pentru a-și menține competitivitatea și a oferi industriei auto din România pârghiile legislative și administrative astfel încât activitatea lor de cercetare, producție și export să fie cât mai eficientă”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a punctat investițiile publice substanțiale în infrastructura de transport și a stabilit ca prioritate identificarea și implementarea unui regim accelerat pentru mecanismele de export pe rute feroviare, rutiere și maritime de autovehicule produse în Romania.

Pentru asigurarea forței de muncă absorbită de industria auto, prim-ministrul a readus în discuție importanța învățământului dual care poate răspunde necesităților din domeniu.

”Felicit concernul Renault pentru investițiile realizate și pentru locurile de muncă create atât direct, 12.500, și remarc forța de multiplicare în economie a comenzilor Grupului către alte companii românești care fac ca 150.000 de oameni să fie angajați direct și indirect în industria auto de la noi. Dacia este fără îndoială unul din motoarele economice ale României”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.