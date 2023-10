VIDEO Faza zilei: premierul Marcel Ciolacu primește întrebari în engleză de la un reporter străin și răspunde în română

Premierul Marcel Ciolacu a fost joi protagonistul unui dialog inedit la Bruxelles. În timpul unei declarații de presă, el a primit două întrebări în limba engleză de la un reporter străin, dar a răspuns direct în limba română.

Iată cele două întrebări și răspunsurile date de Ciolacu:

Q: Can Romania send more ammunition to Ukraine?

Marcel Ciolacu: A existat mereu un ajutor clar din partea României. El a fost multidimensional. Cel mai mare ajutor a fost cel economic, mai ales privind tranzitul cerealelor. Am convenit exact procedura de tranzit. Va exista și în zona militară în continuare un ajutor din partea României.

Q: Do you see a decline of support for Ukraine from the European Union, from other states?

Marcel Ciolacu: Există o susținere clară din partea Comisiei Europene pentru Ucraina în acest moment.

Ciolacu a făcut declarațiile de presă la finalul summitului cu liderii social-democrați din UE.

Premierul Ciolacu a trecut în CV-ul său oficial, la competențe lingvistice, două limbi străine: engleză și franceză.

Video cu răspunsurile lui Ciolacu la întrebările în limba engleză (min. 6.40):