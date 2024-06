VIDEO Peste 30.000 de oameni la concertul lui James Arthur de la Flight Festival din Timișoara

Flight Festival 2024 a demarat vineri, 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Organizatorii au fost nevoiți să mute festivalul de la aerodromul „Cioca” (aflat în renovare), unde s-au desfășurat primele patru ediții, la Muzeul Satului Bănățean, iar alegerea s-a dovedit a fi una inspirată. Nu au mai fost cozile interminabile în trafic, ca la aerodrom, unde se putea ajunge pe un singur drum, circulația fiind mult mai lejeră în oraș. În plus, zona verde, cu iarbă și mulți copaci, este mult mai propice în aceste zile de caniculă decât un aerodrom deschis.

“Ne-am mutat la Muzeul Satului Bănățean pentru că aerodromul utilitar Cioca intră în reabilitare și nu a mai putut fi folosit pentru evenimente de anvergură. Dar noua locație arată foarte bine. Din punct de vedere al spațiului, deși la aerodrom aveam 50 de hectare, noi foloseam undeva la patru hectare, iar Muzeul Satului dispune de aproximativ cinci hectare. Este puțin diferit aranjat festivalul”, a declarat Vlad Gârboni, organizatorul Flight Festival.

Peste 30.000 de spectatori s-au adunat aseară la Flight Festival. Interesul a fost mare pentru că a fost și concertul cu capul de afiș din acest an: James Arthur. Înainte de Arthur, atmosfera a fost încălzită de cei de la Subcarpați.

Vedeta din Marea Britanie a urcat pe scenă la ora 23:15 și a cântat timp de o oră. Din repertoriul său nu puteau lipsi hiturile celebre “Impossible”, “Say You Won’t Let Go” sau “Lasting Lover”.

James Arthur a cucerit topurile britanice cu al cincilea său album de studio, “Bitter Sweet Love”, acesta fiind al doilea album al artistului care ajunge pe primul loc. În total, cântărețul a obținut de patru ori discul de platină și de două ori discul de aur. Arthur a devenit celebru în 2012, când a câștigat cel de-al nouălea sezon al emisiunii de casting “The X Factor”.

Flight Festival continuă în acest weekend. BUG Mafia, Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse Orchestra, Grasu XXL, Lucian K, Mario Fresh, R.U.A., The Mono Jacks și The Other You sunt trupe care vor urca pe scena mare.

“Am reușit să creștem festivalul de la an la an, într-un mod organic. Flight este festivalul timișorenilor și al zonei de vest a țării. Flight nu și-a schimbat identitatea în niciun fel. Este absolut magic ce se întâmplă la Muzeul Satului. Zona de tehnologie este în continuare o componentă importantă, vom avea zona de copii, de familie și multe activități”, a mai spus Vlad Gârboni.