VIDEO Pe terenul de tenis la 45 de ani – Venus Williams, victorie la revenire

Venus Williams a revenit pe terenul de tenis după o pauză de un an și patru luni, fosta lideră WTA câștigând alături de Hailey Baptiste duelul cu perechea Eugenie Bouchard / Clervie Ngounoue.

În vârstă de 45 de ani, Venus s-a calificat în optimile de dublu de la Washington Open.

Americanca a acceptat un wild card pentru turneul de la Washington. Ea nu mai concurase de la Miami Open din martie 2024.

Ultima victorie data din august 2023, de la Cincinnati.

Williams şi coechipiera sa Hailey Baptiste le-au învins pe Eugenie Bouchard şi Clervie Ngounoue, scor 6-3 6-1.

„Am fost inspirată să fiu aici. Iubesc acest joc şi încă mai lovesc bine”, a declarat Williams pentru Sky Sports.

Venus va evolua și la simplu la turneul din capitala SUA: marți, o va întâlni pe Peyton Stearns în primul tur al probei de simplu.

„Cred că de la primul punct am putut vedea că vom fi o echipă bună. Doar că ar fi trebuit să începem să jucăm mai devreme, cu ani în urmă, nu? Cred că Serena doar a stat în cale”, a glumit Venus, la finalul meciului de dublu.

În total, Venus Williams are 14 titluri de Grand Slam cucerite în carieră: 7 la simplu și 14 la dublu.

