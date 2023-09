VIDEO PAC NYC: Centru de arte ale spectacolului, inaugurat la locul atentatelor de la 11 septembrie din New York

La două zile după împlinirea a 22 de ani de la atacurile jihadiştilor de la 11 septembrie, New York a inaugurat un nou centru de arte ale spectacolului la locul tragediei, cea mai recentă etapă în renaşterea acestui cartier din Manhattan, potrivit AFP, citată de News.ro.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, primarul megalopolisului, Eric Adams, unul dintre predecesorii săi, Michael Bloomberg, şi miliardarul Ron Perelman, care a dat numele său centrului de arte interpretative, au participat la inaugurare.

Perelman Performing Arts Center (PAC NYC) urmează să se deschidă la 19 septembrie cu o serie de cinci concerte.

Aceasta este etapa finală a reconstrucţiei vârfului sudic al Manhattanului, unde, până la 11 septembrie 2001, se aflau turnurile gemene ale World Trade Center.

The new Perelman Performing Arts Center @pac_nyc is an engineering marvel. It’s an incredibly complex building site that sits above 13 train lines and has more than 60 possible stage and audience configurations given its flexible and movable walls and seats. Take a look at this… pic.twitter.com/A30BD8RBHv

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) September 13, 2023