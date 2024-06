VIDEO Nicușor Dan despre parcurile din București și Centrul Vechi lăsate în paragină în primii ani de mandat / Despre Gabriela Firea: Numai chestiunea asta, că ai reglementat ilegal dezvoltarea orașului, ar trebui să-ți interzică în public să deschizi gura

Nicușor Dan a dat vina pe blocajele administrative și lipsa de bani când a fost întrebat în mod repetat într-un interviu pentru G4Media despre parcurile din București, marile bulevarde și Centrul Vechi – toate într-o stare deplorabilă în primii ani de mandat. El a acuzat-o pe predecesoarea și concurenta lui, Gabriela Firea, de adoptarea unor planuri urbanistice zonale ”ilegale”, și a spus în interviul G4Media că ”numai chestiunea asta, că ai reglementat ilegal dezvoltarea orașului, ar trebui să-ți interzică în public să deschizi gura”.

El a vorbit și despre noul Plan Urbanistic General (PUG) și a anunțat că ”dacă nu există vreun obstacol la instituții, ar trebui să avem acest plan la sfârșitul anului 2025”.

Vezi ultima parte a interviului realizat de Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi cu Nicușor Dan:

Rep: Știți ce discuții recurente am avut în redacție în ultimii patru ani când venea vorba de administrația Bucureștiului? Cum prioritizați anumite investiții? Și mă refer aici la două care ne săreau în ochi. Acordați foarte multă atenție Deltei Văcărești. Nu spune nimeni că acolo n-ar trebui să se uite un primar general și că n-ar trebui să amenajeze lucrurile. Totuși, e o Deltă, o junglă urbană, undeva la marginea Capitalei. Și peste drum de Primăria Capitalei e Parcul Cișmigiu, pe care se pare că nu-l vedeați.

Nicușor Dan: Nu. Bun, dacă privim obiectiv și dacă veți veți uita care este bugetul administrației Parcul Național Văcărești o să vedeți că este cam de 2 milioane de lei pe an. Și dacă veți veți uita care este bugetul Administrației Parcuri, o să vedeți că este de ordinul 70-100 de milioane de lei pe an. Deci, din punct de vedere administrativ nu există comparație între unu și celălalt.

Rep: Din punct de vedere al Primarului general ați fost de zeci de ori în Parcul Național Văcărești și de foarte puține ori în Cișmigiu, acum, spre sfârșitul mandatului, am început să vă vedem în Cișmigiu.

Nicușor Dan: Cred că am fost de trei ori în Parcul Văcărești. Într-adevăr, am fost mai des în ultimii în ultimul an. În general pe parcurile din București am avut o problemă la început de mandat. Problema a fost că în mandatul precedent s-a trecut administrarea de la Administrația Parcuri către companiile acele municipale care aveau niște tarife uriașe. De exemplu, ca să răstorni un coș de gunoi eram taxați 5 lei. Ca să răstorni un coș de gunoi într-un sac. Și atunci am fost nevoiți să desființăm companiile, am dat afară 4200 de oameni. Numai că procedura administrativă de a înlocui această activitate a durat, din păcate, până la sfârșit de 2021. Deci noi am avut un an în care am fost nevoiți să lucrăm cu niște companii, cu niște oameni care știau că vor fi dați afară și evident că ei nu-și dădeau niciun fel de interes și n-am fi avut cu ce să-i penalizăm, că n-aveam cu ce să-i înlocuim.

După care lucrurile pe întreținere, pe curățenie și pe tunsul ierbii s-au îmbunătățit și ne-am întors la al 2-lea fenomen: acela că eu totuși sunt primul primar după 12 ani care n-a mai plătit presa. Și toate aleile acelea rupte, pe care pe care nu le-a văzut nimeni 12 ani în mod legitim, le-a văzut presa

Rep: Aici vă contrazic și vă spun de ce: s-a întâmplat să trec de mai multe ori prin parcul Cișmigiu în ultimii ani și nu doar aleile rupte și băncile rupte sar în ochi, ci și vegetația, bălăriile, adică imaginea era deplorabilă, de parc neîngrijit.

Nicușor Dan: S-a corectat acum. Dacă veți merge acum în Cișmigiu, o să vedeți că sunt oameni care vin cu pătura, elevii de de la liceu. Deci toată lumea este mulțumită. Am făcut acele investiții care nu se mai făcuseră de ani de zile: sistemul de irigații, podul mare, cuvele lacurilor, locurile de joacă, toate astea au fost refăcute acum.

Publicitate electorală

Rep: Centrul Vechi e un pericol pentru turiști, pentru bucureșteni, din cauza pavajului distrus. De ce atât de greu să interveniți pe câteva trotuare, pe câteva bulevarde, într-un spațiu relativ mic. Nu vorbim de investiții majore acolo, ci de corecții obligatorii atunci când dispar 10 bolovan din pavaj, să nu-s rup picioarele când plouă. De ce e așa greu?

Nicușor Dan: Aici aveți perfectă dreptate. Pentru că pe anumite segmente administrația e depășită. Era mult mai rău în 2020, când am preluat. Erau contracte neînchise cu firme, nu erau recepționate. În fine, era o problem administrativă…

Rep: De care totuși sunteți răspunzător că sunteți primar. Nu puteți spune ”e o problemă administrativă, nu știu, răspund niște funcționari”. Sunteți primarul Capitalei.

Nicușor Dan: Sigur că da. Numai că nu e normal ca o lucrare care a fost făcută acum 12 ani să nu fie recepționată și în felul ăsta să nu fie trecută de la Direcția Investiții la Administrația Străzilor și în felul acesta Administrația Străzilor să nu poată să intervină pentru că nu-i proprietatea lor, iar cei de la Direcția Investiții nu au oameni pe care să-i ducă să facă asta.

Deci cumva am reglat asta undeva în anul 2022, când am am adus și niște firme și era bine pavajul și într-adevăr, de atunci mai sunt punctual pavele care sar de acolo și pe care reacția noastră de a le înlocui e departe de a fi cea mai fericită.

Rep: E totuși cartea de vizită a Bucureștiului. Turiștii străini când vin aici nu merg nici în Dămăroaia. nu vizitează nici Giuleștiul.

Nicușor Dan: Proiectul ”Străzi Deschise” începe să fie cartea de vizită, în opinia mea.

Rep: Trecem pe marile bulevarde, Kiseleff, Aviatorilor. Vă place cum arată spațiul verde stânga-dreapta?

Nicușor Dan: Destul de bine.

Rep: Eu aș fi zis destul de prost. Vă pot arăta niște imagini cu bălării de jumătate de metru.

Nicușor Dan: Nu, nu cred.

Rep: Pe ambele bulevarde, întreținerea lasă de dorit. Și asta se vede cu cu ochiul liber, domnule primar.

Rep: Ambele au aceeași problemă și reală, și e văzută inclusiv de diplomații străini, pentru că sunt zone în care sunt multe ambasade, reședințe. Un alt un alt lucru care urâțește obrazul Bucureștiului în centru e prezența drogaților. Probabil că i-ați văzut, cel puțin între Colțea și magazinul Unirea, pe ambele părți ale bulevardului sunt oameni prăbușiți pe bănci, sunt consumatori. Sigur că e o problemă care ține de Poliția Română, de DIICOT. Dar există și poliția locală care e la Primăria București.

Nicușor Dan: O să vă răspund la întrebarea asta, dar înainte aș vrea să dau un cadru general. Noi totuși am preluat un un oraș cu multiple probleme structurale. Riscul de a avea un colaps pe transportul public era uriaș. Riscul de a avea un colaps pe sistemul de termoficare – dacă vă uitați pe curba pierderilor din rețeaua de termoficare din 2016-2020 ne speriem. Deci, din păcate a fost un mandat de heirup în care a trebuit să ne uităm la lucrurile astea foarte mari, cum ar fi financiar, cum ar fi sistemul de termoficare, transportul public, bani europeni pentru care am avut limită 2023 să-i încasăm.

Și da, dacă vorbim de multe probleme punctuale, o să o să vedem multe probleme în oraș. Dar vreau să subliniez că am fost nevoiți să ne concentrăm pe lucruri mari.

Acum, dacă vorbim de persoanele fără adăpost, aici e complicat, în sensul că ei pot să vină la noi în adăpost, adică există această disponibilitate, însă nu vor să vină. Pentru că există niște drepturi fundamentale, nu putem să le interzicem să stea în anumite locuri, adică nu putem să-i luăm și să-i ducem la Piața Muncii.

Rep: Dar noi vorbim de exemple în care se face trafic pe stradă, în fața magazinului Cocor, de exemplu. Noi am filmat lucrul acesta, e clar că acolo e o pungă de infracționalitate, de trafic de droguri. Evident că o știe și Poliția Locală o știe și Poliția București.

Nicușor Dan: În ceea ce privește ordinea publică, raportul de oameni pe ordine publică între Poliția Locală a Municipiului București, polițiile locale ale sectoarelor și Poliția Națională este de 1-5-5. Adică și Poliția Națională și Polițiea Locale ale sectoare au de 5 ori mai mulți oameni decât avem noi în Poliția Locală a Municipiului București.

Am lucrat cu o organigramă defectuoasă, în care erau destul de mulți oameni în birouri la sfârșit de 2020. Și vă spun sincer, reformarea poliției locale nu a fost una din priorități când erau multe altele.

În 2023 am făcut o propunere de reorganizare a poliției Locale ca să scoatem cu vreo 60% mai mulți oameni în stradă pe zona de ordine publică. Din păcate a fost amânarea aceea de pe toate reorganizările de șase luni și opinia Consiliului General a fost să mai amânăm șase luni reorganizarea.

Rep: Tot la capitolul proiecte neterminate, nefinalizate este Prelungirea Ghencea, o mare promisiune făcută. De ce continuă lucrările acolo și calvarul locuitorilor din zonă?

Nicușor Dan: În primul rând, acel calvar vine din câteva mii de autorizații care s-au dat înainte ca infrastructura să vină. Trebuie să repetăm la infinit chestiunea asta, pentru că niciodată nicăieri în lumea civilizată nu ți se permite să construiești fără să ai infrastructura înainte. În Prelungirea Ghencea sunt patru segmente de drum. Ele au fost date către una din companiile municipal. În acest mandat am făcut două din patru, de la stadion până la strada Râul Doamnei, pe care se circulă pe patru benzi. Și am expropriat tot, am semnat contractul cu o mare firmă de construcții pentru restul de executare, adică loturile trei și patru, linia de tramvai și parcarea. Este firma care a câștigat contractul de de la Podul Grant pe care l-am terminat în martie. Deci calendarul pentru a termina Prelungirea Ghencea din acest moment este patru luni proiectare și încă 2 ani execuție pentru a face patru benzi, linie de tramvai și șosea.

Și o să explic foarte pe scurt ce se întâmplă când când proiectarea și în general toate actele dinainte de o lucrare sunt deficitare. Pe 900 de metri de drum proiectare a fost așa de proastă încât a fost nevoie de 80 de modificări ale proiectului. În 900 m. Pentru că a fost o proiectare făcută mult mai repede, tot de o companie municipal dintre cele pe care le-am desființat și proiectarea nu corespundea cu realitatea din teren, pur și simplu.

Îîn contractul pe care îl aveam cu două companii municipale, una pe execuție, una pe proiectare, pentru că ei au considerat la început că proiectarea e bună, nu au pus bani suficienți pentru o reproiectare. După care am zis gata, renunțăm la forma asta și scoatem tot în privat, dar pentru asta trebuia să decupăm. Ca să decupăm avem nevoie de aceeași companie care să ne facă să ne spună ce s-a realizat, ce nu s-a realizat, să împartă cantități. Putea să dureze mai puțin, într-adevăr, decât decât a durat, dar acum suntem în în linie dreaptă.

Rep: Un alt proiect întârziat = pistele de biciclete, ați realizat doar 1,6 km…

Nicușor Dan: Nu, am făcut vreo 10 km

Rep:… deși înțeleg că există fonduri de la Ministerul Mediului și de la Guvern pentru 30 km. Cât durează totuși să faceți proiectul acesta al pistelor de biciclete?

Nicușor Dan: Vreau doar să completez răspunsul la întrebarea precedentă. Când începi un proiect, de exemplu pe termoficare, și faci toți pașii procedurali corect, nu sunt probleme. Dar am avut proiecte precum Stația de la Glina început în 2013, Teatru Ion Creangă început în 2009, Spitalul Foișor început în 2009, cartierul Henri Coandă început în 2003 și multe proiecte de tipul acesta care din păcate, ca să ajungi să reintri într-o legalitate, să actualizezi preț este foarte, foarte complicat.

Rep: Dar știați de ele, șitați la ce vă înhămați ca primar

Nicușor Dan: Da, știam, însă mărturisesc că nu știam toate mărunțișurile astea administrative. Credeam că sunt mai simple dacă ai voință, dar nu așa.

Legat de pistele de biciclete, am găsit în linii mari trei proiecte. Unu pe care l-am făcut în jurul parcului Herăstrău, unul care era nefezabil pe Ștefan cel Mare, Iancu De Hunedoara pentru că bloca multe lucruri și un proiect care era semifezabil între Piața Constituției și Arena Națională.

Reproșul meu este că nu l-am făcut mai repede pe cel la care a existat o proiectare și avea nevoie de câteva zeci de corecții pentru ca pista să poată să fie realizată.

Însă ce a lipsit Bucureștiului și ce suntem în curs de a face acum este un plan coherent, în sensul că bucățile acestea de piste de biciclete nu corespund unele cu altele. Am scos în achiziție publică un master plan pentru piste de biciclete care să corespundă și cu master planul general de transport și cu planul urbanistic general. Am avut săptămâna trecută a treia consultare publică pe acest master plan. El prevede o rețea coerentă de 150 km de piste de biciclete. Și acum, în funcție de buget, de voința sectoarelor și de viteza cu care eliberăm, o să facem parte din ei.

Rep: Ați fost acuzat că ați blocat piața imobiliară prin deciziile luate și tot timpul ați făcut trimitere la noul plan urbanistic general. Care e perspectiva realistă în care Bucureștiul va avea acest nou plan urbanistic general?

Nicușor Dan: Nu depinde doar de noi. În primul rând că am găsit noul plan urbanistic general blocat. A fost un contract semnat în 2013 și care s-a oprit în 2014. Și din 2014 nu s-a mai întâmplat nimic până când noi, în 2022, am semnat actul adițional. Deci 8 ani am pierdut degeaba. Am semnat contractul și de atunci am recepționat vreo 12-15 din studiile obligatorii. Mai sunt studii deja făcute în anii 2013-2014, care între timp trebuie actualizate, că s-a schimbat realitatea de atunci până acum. Deci așa în sumar, suntem gata cu studiile și universitatea lucrează la prima variantă a planului urbanistic general. În vara asta o să începem dezbaterea pe noul plan urbanistic general, după care trebuie să luăm avize de la vreo 40 de instituții. Asta estimez că va dura un an. Și după asta o să începem procedura de consultare publică. Dacă nu există vreun obstacol la instituții, ar trebui să avem un plan urbanistic general la sfârșit de 2025.

Rep: Noul plan urbanistic general va reglementa această activitate de construire în zonele centrale?

Nicușor Dan: Vedem cu toții cum s-a dezvoltat urbanistic București în 20 de ani și evident că el nu mai putea să să continue să se dezvolte în același mod. Tot traficul pe care îl avem e consecința acestei dezvoltări total corupte, speculative și împotriva oricăror legi ale urbanismului contemporan.

Primarul municipiu București emite autorizații pe 7% din oraș. Restul emit primarii de sector. 7% din oraș, adică zonele istorice, așa-numitele zone construite protejate. Ritmul în care noi am emis autorizații este același cu al mandatelor precedente, adică între 600 și 800 de autorizații pe an.

Nu dăm autorizații în 30 de zile, dăm cam în patru luni, în medie, pentru că avem o lipsă de personal. Însă, ceea ce e important față în comparație cu mandatele precedente, emitem autorizații legale. În mandatele precedente, doar din autorizațiile care au fost contestate de vecinii, 50% pică în instanță, ceea ce e un procent uriaș. Nu mai vorbesc de faptul că am avut acele PUZ-uri de sector cu blocuri între case, dispariții de spații verzi, practic dublau densitatea de construire. Și din din șase PUZ-uri, patru sunt anulate definitiv și două suspendate de instanță. În opinia mea, numai chestiunea asta, că ai reglementat ilegal dezvoltarea orașului, ar trebui să-ți interzică în public să deschizi gura.

Rep: La cine vă referiți?

Nicușor Dan: Mă refer la Gabriela Firea, din moment ce ea, administrația ei, a inițiat aceste documentații de urbanism ilegale prin care, repet, reglementa construirea în tot orașul.

Mai e o chestiune importantă. De ce Bucureștiul n-a avut mult timp o piață imobiliară a zonelor istorice? Pentru că, spre deosebire de Budapesta, de Sofia, de Praga, nu s-a respectat regulamentul zonei protejate și era mult mai economic să demolezi și să construiești altceva mai înalt.

În momentul în care noi respectăm cu strictețe regulamentul zonei, începem să avem această piață și am semnat vreo 200 de autorizații foarte interesante de reconversie, de restaurare a unor clădiri interesante.

Pe palierul de urbanism, de documentații de urbanism, aici într-adevăr am blocat. Am blocat, am fost dat în judecată, am câștigat tot. Mi s-au cerut prejudicii de zeci de milioane de lei ca persoană fizică, pentru că era o cutumă să încalci legea. De exemplu, lumea pretexta că construiește mixt și de fapt construia locuințe. Când construiești mixt, ai ai voie la o densitate, când construiești locuința ai voie la o densitate mai mica. Sau lumea reconvertea o fostă fabric în locuire și nu dădea numărul de metri pătrați pe spații verzi. Din păcate, oamenii și-au făcut planurile de afaceri nu pe lege ci pe această cutumă. Și atunci evident că toți au fost nemulțumiți când noi am spus că începem să respectăm legea.

Rep: Care este principalul reproș pe care îl aduceți acum, la sfârșit de mandat, Gabrielei Firea, predecesoarea dumneavoastră în funcție la Primăria Capitalei? Ce va încurca cel mai mult din ce a făcut?

Nicușor Dan: Partea financiară, desigur. Adică faptul că la un buget de 4,5 miliarde am găsit o datorie curentă de 3 miliarde, bani pe care ar fi trebuit să-i plătim pe loc.

Rep: Dacă ar fi să câștigați încă un mandat, care ar fi principalele trei proiecte de care doriți să vă legați numele?

Nicușor Dan: Nu sunt niște proiecte spectaculoase. Eu cred că principala problemă a Bucureștiului acum ține de infrastructura de trafic și proiectele de infrastructură. Și ele sunt cei 50km reabilitare linie de tramvai pentru care am semnat deja contractele. Proiectul pentru 250 de tramvaie noi pentru care avem studii de oportunitate și bani prevăzuți în Program Operațional Regional, precum și acorduri de principiu pentru cofinanțare. Mai este și sistemul de semaforizare inteligentă, pentru care am făcut studii de fezabilitate și pe care o să-l avem implementat efectiv în 550 de intersecții conectate cu un server central.

Rep: Mai faceți parcări de tip parc&ride și dacă da, unde?

Nicușor Dan: Pentru moment avem două exemple nefericite: Străulești și Pantelimon. Când le-am propus în 2020, parcările erau conectate cu acel tren metropolitan care are nevoie de reabilitarea infrastructurii CFR, care CFR nu e la noi și asta a fost naivitatea mea când le-am propus.

Este foarte important însă ca noi să extindem sistemul de sistemul de parcări cu plată. Suntem la 20.000 din 90.000.

Rep: Mai umblați la tarif pentru moment?

Nicușor Dan: Nu. Vrem să umblăm la extinderea lor. Când o să fie totul totul cu plată, atunci o să ne gândim unde mai e nevoie.

Rep: Funcționează parcările cu plată, adică oamenii plătesc, sunt disciplinați?

Nicușor Dan: Destul de bine. Nu vreau să dau idei celor care nu vor să plătească.

Rep: Cât încasați de pe urma parcărilor?

Nicușor Dan: Scopul a fost să descurajăm folosirea mașinii și încurajarea transportului public pe care avem o creștere de 40%. Încasăm cam 2 milioane de lei pe lună și subvenția pe care o plătim la STB e de ordinul 100 de milioane de lei pe lună.

Rep: Și administrarea parcărilor cât costă?

Nicușor Dan: Nu cred că mai mult de 20% din banii pe care-i încasăm.

Rep: Bezi unice pentru STB mai faceți în următorul mandat?

Nicușor Dan: Desigur. În primul rând că mare parte din acești 50 km de linia de tramvai când vor fi reabilitați vor fi o oportunitate pentru autobuze pentru a circula pe linia de tramvai.