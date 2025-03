VIDEO Nick Kyrgios, emoționat după prima victorie din ATP după aproape doi ani și jumătate: „Îmi venea să plâng pe teren”

Calvarul s-a terminat pentru Nick Kyrgios: după aproape doi ani și jumătate, australianul a obținut prima victorie din circuitul ATP la Mastersul de la Miami.

Kyrgios l-a învins în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 6-4, pe americanul MacKenzie McDonald și a bifat calificarea în turul al doilea de la Miami.

„Nu am cum să mint: am fost aproape să plâng pe teren. Mă gândesc doar la ultimii doi ani și a fost îngrozitor, să fiu sincer”, a spus Kyrgios, citat de Eurosport.

„Am avut mâna în ghips timp de 12 săptămâni. Nu mi-am putut mișca încheietura mâinii. Chirurgul care m-a operat mi-a spus că nu noi mai putea să joc tenis. Să fiu capabil să joc la acest nivel a fost ceva frumos, dar să și câștig a fost minunat.

Obișnuiam să câștig destul de multe meciuri și mă simțeam normal în această conjunctură. Acum, după o perioadă atât de lungă fără acest sentiment mă simt ciudat. Îmi era dor de o victorie, îmi era dor să iubesc din nou mingea de tenis. Totul pare suprarealist”, a încheiat australianul.

Kyrgios va juca în turul al doilea cu Karen Khachanov (favorit 22 al competiției și dublu semifinalist de Grand Slam).

Cu excepția unei înfrângeri în primul tur la Stuttgart, survenită în iunie 2023, australianul nu a disputat niciun meci în sezoanele 2023 și 2024.

