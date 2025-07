Premiile record pentru care se luptă finalistele de la Wimbledon 2025, Iga Swiatek și Amanda Anisimova

Turneul de la Wimbledon a venit la ediția din 2025 cu premii record în valoare de 53,5 milioane de lire sterline. Finalistele Amanda Anisimova și Iga Swiatek vor încasa cecuri pe măsura performanței lor de la All England Club.

Creșterea premiilor este una de 7% față de ediția din 2024.

Organizatorii de la All England Club au pus la bătaie sume record pentru marii câștigători de pe tablourile de simplu (feminin și masculin), dar și pentru finaliști.

Dincolo de onoarea de a fi campioană în premieră la Wimbledon, Anisimova și Swiatek se duelează și pentru marele premiu dedicat învingătoarei.

Vorbim despre un cec în valoare de 3 milioane de lire sterline. Asta în timp ce învinsa de sâmbătă după amiază va pleca acasă mai bogată cu 1,52 de milioane de lire sterline.

Este cunoscut faptul că la turneele de Grand Slam premiile de pe tablourile feminine și masculine sunt identice.

Reamintim că în ultimul act masculin de la All England Club din 2025 se vor întâlni, duminică, 13 iulie, Jannik Sinner (liderul ATP) și Carlos Alcaraz (campionul en-titre).

Cum au arătat premiile de la Wimbledon 2025 în funcție de fazele competiției de la All England Club

De știut înainte de finala feminină de la Wimbledon 2025

