VIDEO Momentul în care o rachetă lovește în plin un bloc civil într-o suburbie din Tel Aviv

O serie de rachete iraniene au lovit Bat Yam, o suburbie din Tel Aviv, în jurul orei 2:30 dimineața, ora locală. Nic Robertson, reporter CNN, a fost martor la urmările atacului și a văzut cum clădirile au fost transformate în ruine. Atacurile iraniene par să fi lovit un bloc de locuințe, jucăriile copiilor fiind văzute printre ruinele clădirii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

#BREAKING Footage reportedly shows the moment an Iranian missile hit a building in Bat Yam, southern Tel Aviv

This war needs to Stop before the entire World is sucked into a Nightmare we shall never wake from! pic.twitter.com/K2fNycoPxV

— Knights Templar International (@KnightsTempOrg) June 15, 2025