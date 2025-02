VIDEO Modă sustenabilă: o tânără din Timișoara a prezentat un proiect vestimentar la New York/ „Mi-am propus să aduc în atenția publicului impactul industriei modei asupra mediului și importanța reciclării”

Tânăra creatoare de modă din Timișoara, Gabriela Baboș (26 de ani), și-a prezentat propria colecție, intitulată Vineri 13, la Săptămâna Modei de la New York (New York Fashion Week – NYFW), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate modei la nivel global. Colecția prezentată în Manhattan, intitulată „Vineri 13”, este un proiect vestimentar sustenabil și avangardist.

„Prin această colecție, mi-am propus să aduc în atenția publicului impactul industriei modei asupra mediului și importanța reciclării. Este o colecție multicoloră, cu o doză semnificativă de umor negru, ce promovează o atitudine anti-consumerism, pro-reciclare. Personajele țesute din colecție au fiecare propria personalitate și emoție, iar una dintre tehnicile definitorii folosite este tufting art, specifică realizării covoarelor și lucrărilor textile parietale. În acest context, am reinterpretat această tehnică în modă, creând piese inedite, precum cuțite sau mingi de fotbal pufoase, jachete supradimensionate și cagule cu coarne, toate într-un concept nonconformist, perfect pentru o Vineri 13”, a declarat Gabriela Baboș pentru G4Media.

Eveniment de marcă în industria modei

New York Fashion Week face parte din cele „Big Four”, alături de Paris Fashion Week, Milan Fashion Week și London Fashion Week, și dă tonul tendințelor în modă pentru următoarele sezoane. NYFW prezintă colecții de top de la designeri celebri și branduri internaționale și atrage atenția mass-media, influencerilor și celebrităților din toată lumea. NYFW își are rădăcinile într-o serie mult mai veche de evenimente, numită „Press Week”, fondată în 1943.

„Evenimentul a fost spectaculos, plin de energie și profesionalism. Am ajuns la New York cu avionul, plecând din Sibiu, alături de școala de modele Cleopatra Models, care a fost, de altfel, echipa de modele pentru prezentarea colecției mele. Totul s-a desfășurat într-un ritm alert, specific oricărui show de modă. Atmosfera din culise era intensă, toată lumea se grăbea să finalizeze ultimele detalii pentru ca fiecare colecție să fie perfectă pe podium. Din păcate, nu am reușit să particip la alte prezentări din cadrul evenimentului, fiind ocupată cu pregătirea colecției Vineri 13 – despachetarea și aranjarea pieselor pe standere pentru a asigura o prezentare impecabilă. Totuși, am avut ocazia să văd alte colecții în backstage. Deși unele dintre ele erau interesante, nu toate se aliniau cu stilul meu, care este mai aparte și nonconformist”, a mai spus Gabriela Baboș.

„New York-ul are un farmec aparte”

Nu este prima dată când timișoreanca vizitează New York-ul, dar spune că orașul reușește să o surprindă de fiecare dată. „Este o metropolă vastă, vibrantă, aglomerată și plină de viață. Fiind un centru al modei, oferă o diversitate impresionantă de magazine, restaurante și muzee de artă. New York-ul are un farmec aparte, combinând istoria cu modernitatea într-un mod spectaculos. Consider că este un oraș care merita vizitat nu doar pentru influența sa în industria modei, ci și pentru energia sa unică”, a afirmat Gabriela Baboș.

Master în Modă – Design Vestimentar și Design Textil

Gabriela Baboș, absolventă a Facultății de Arte și Design din Timișoara, precum și a cursurilor de vară ale Universității IED din Florența, este pasionată de artă și design din copilărie.

„Astfel, am ales să urmez studiile la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, specializarea Modă – Design Vestimentar. Acolo am avut prima prezentare de modă și am descoperit cu adevărat această vocație. După liceu, am continuat să-mi dezvolt abilitățile la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, unde am absolvit atât studiile de licență, cât și pe cele de master în Modă – Design Vestimentar și Design Textil”, a povestit Gabriela Baboș.

De-a lungul carierei, a participat la numeroase evenimente de modă, printre care Diploma Show, Feeric Fashion Week, Romanian Creative Week, Romanian Design Week, Chișinău Fashion Week, Timișoara Fashion Week, Transilvania Fashion Festival, Be Creative Fest, Fashion Gate, Arad Fashion Week.

De asemenea, creațiile sale au fost prezentate în reviste precum Fashion Premium Magazine, MODIC Magazine și A List Magazine.