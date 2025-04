VIDEO Messi face spectacol, iar Inter Miami se califică în premieră în semifinalele CONCACAF Champions Cup

Dubla lui Lionel Messi a ajutat-o pe Inter Miami să se califice în semifinalele CONCACAF Champions Cup pentru prima dată în istorie. Jucătorul argentinian a fost din nou decisiv pentru gruparea din Florida.

Condusă cu 1-0 pe tabelă de Los Angeles FC, formația din Miami a reușit o revenire spectaculoasă în special grație lui Messi.

Long (minutul 9) a deschis scorul pentru Los Angeles, iar Messi (35, 84 din penalti) și Alllen (61, din pasa lui Messi) au întors soarta calificării.

Fostul decar al Barcelonei a marcat de două ori și a ajutat-o pe Inter să facă pasul în semifinalele CONCACAF Champions Cup.

După victoria cu 3-1, Miami s-a calificat în semifinale cu scorul general de 3-2 (în tur, fusese 1-0 pentru Los Angeles FC).

Inter Miami va înfrunta echipa Vancouver Whitecaps în semifinale.

Rezumatul partidei dintre Inter Miami și Los Angeles FC

Lionel Messi is 37 years of age and he’s actually scoring screamers every single week…

Believe it or not, this is the 2nd penalty that Lionel Messi has taken since the World Cup 2022pic.twitter.com/bJhqGeznaL

— MC (@CrewsMat10) April 10, 2025