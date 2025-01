VIDEO Meci de poveste: PSG învinge pe Manchester City după o revenire spectaculoasă: S-au marcat șase goluri în a doua repriză

PSG și Manchester City au oferit un meci spectaculos, duelul de pe Parc des Princes având parte de șase goluri în a doua repriză. După 2-0 pentru „Cetățeni”, parizienii au revenit spectaculos și s-au impus cu 4-2 într-un meci contând pentru etapa a șaptea din Champions League.

După o primă repriză în care tabela nu a suferit vreo modificare, recitalul ofensiv oferit de cele două formații a adus șase goluri.

City părea să fi scăpat în învingătoare după golurile lui Grealish (50) și Haaland (53), dar au urmat minute de coșmar pentru „Cetățeni”, iar PSG a întors soarta partidei după ce a marcat de 4 ori (Dembele 56, Barcola 60, Neves 78 și Ramos 93).

În urma acestui rezultat, City se găsește pe locul 25 în clasamentul la comun din Champions League. Gruparea pregătită de Pep Guardiola este obligată să câștige în ultima etapă cu Brugge pentru a prinde play-off-ul din Liga Campionilor.

Meciul decisiv pentru City din Champions League va avea loc în data de 29 ianuarie, de la ora 22:00, la Manchester.

