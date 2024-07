VIDEO Mbappe a vorbit fanilor Real Madrid în spaniolă, la prezentarea pe Santiago Bernabeu: „Este o zi incredibilă pentru mine. Un vis devenit realitate”

Kylian Mbappe le-a vorbit în spaniolă fanilor prezenţi, marţi, pe stadionul Santiago Bernabeu, la prezentarea sa oficială ca jucător al echipei Real Madrid, transmite News.ro.

În momentul în care a ajuns pe scenă, Kylian Mbappé a dat mâna cu preşedintele madrilenilor Florentino Perez, înainte de a-l saluta călduros pe Zinedine Zidane.

„Bună ziua tuturor.. Voi încerca să vorbesc în spaniolă. Este incredibil să fiu aici. Am visat să joc pentru Real Madrid de ani de zile. Acum acest vis a devenit realitate, sunt un copil foarte fericit. Aş vrea să-i mulţumesc preşedintelui Florentino Perez, care m-a primit cu căldură din prima zi. Au fost multe întorsături de situaţie, dar iată-mă aici. Aş dori, de asemenea, să le mulţumesc tuturor celor care au muncit din greu pentru a mă aduce aici. Am reuşit: sunt jucător la Real Madrid! Îmi văd familia fericită, mama plângând. Aceasta este o zi incredibilă pentru mine. Încă de când eram copil, am avut un singur vis, acela de a fi aici. Să fiu aici înseamnă foarte mult pentru mine. Le mulţumesc fanilor Realului, care m-au copleşit cu dragoste atâţia ani. Acum am un alt vis, acela de a fi la înălţimea istoriei acestui club, cel mai bun din lume. Voi da totul pentru acest club. Pentru toţi copiii de aici, să ştiţi că am fost ca voi, am avut un vis şi l-am îndeplinit. Cu determinare, puteţi realiza orice. Este un lucru atât de important pentru mine. Sunt mândru să fiu aici. Nu voi mai vorbi pentru că voi începe să plâng. Uno, dos, tres: Hala Madrid!”, a declarat Mbappe în faţa fanilor.

Înainte de sosirea lui Mbappé, clubul a proiectat un videoclip în care atacantul îşi povesteşte copilăria. De la întâlnirea sa cu Cristiano Ronaldo când era copil, la cariera sa la AS Monaco şi PSG şi la naţionala Franţei.

„Dragă Kylian, bine ai venit acasă. Ştim că te-ai îndrăgostit de Real încă din copilărie. La acea vreme, puteam vedea sclipirea din ochii tăi când priveai acest stadion. Nu vei uita niciodată când Zinedine Zidane te-a invitat la club în 2012. Copil fiind, ai fost capabil să identifici ce era atât de special la acest club. Acest tricou este semnul că niciodată nu vei renunţa niciodată şi te va însoţi în tot ceea ce vei face. Ţi-ai îndeplinit visul pentru că nu ai renunţat niciodată. Eşti aici pentru că ai vrut să fii. Mulţumesc pentru efortul pe care l-ai făcut pentru a purta acest tricou. Voi, marii fotbalişti, sunteţi modelele mele pentru copiii care vă urmăresc. Nu vom uita niciodată ziua în care Kylian şi-a îndeplinit visul. Kylian, bine ai venit la Real Madrid”, a declarat preşedintele Florentino Perez.

