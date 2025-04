VIDEO Mattias Skjelmose câștigă o cursă Amstel Gold senzațională / Tadej Pogacar și Remco Evenepoel completează podiumul după o confruntare de zile mari

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a câștigat la photo finish, duminică, o cursă Amstel Gold senzațională (255.9 km), care i-a avut ca protagoniști pe unii dintre cei mai buni cicliști ai lumii: Tadej Pogacar și Remco Evenepoel.

Campionul mondial a venit pe locul doi, foarte aproape de câștigător, în timp ce campionul olimpic a terminat pe trei.

Tadej Pogacar a atacat cu zeci de km înainte, dar, într-o mișcare fără precedent, slovenul a fost prins de Remco și Skjelmose cu 8 km înainte de final, după ce a avut un avans de peste 25 de secunde.

În ultimele sute de metri, Tadej Pogacar a încercat să recuperez poziția de lider, iar acest lucru aproape îi reușise, dar, neașteptat, Mattias Skjelmose a venit din spate și le-a luat fața starurilor ciclismului modern, reușind să câștige la photofinish. Astfel, danezul numără a 12-a victorie din cariera de profesionist, după 303 zile de pauză de la reușite.

Skjelmose a recunoscut, imediat după cursă, că nici măcar el nu se aștepta să câștige această cursă.

Pentru Pogacar este al 25-lea loc secund din carieră.

Pe locul patru a venit Wout Van Aert, la 34 de secunde diferență, iar câștigătorul ediției trecute de Amstel Gold, Thomas Pidcock, a terminat pe locul 9.

Skjelmose throws his bike in front of Evenepoel and Pogacar to cross the line first to win @Amstelgoldrace 🇩🇰🥇🏆🚴. Think half Amstel 🍺 incoming at the ceremony. pic.twitter.com/t4gvpxZER3

— Jan Rye Hansen ⚽ (@janrye72) April 20, 2025