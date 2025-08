VIDEO Marcus Rashford, primul gol în tricoul Blaugrana. Englezul a înscris în victoria Barcelonei, scor 5-0, cu Daegu

Noua achiziție a Barcelonei, Marcus Rashford, a înscris primul său gol, luni, în meciul câștigat de catalani în fața coreenilor de la Daegu, scor 5-0, în cantonamentul din Asia. Reușita englezului a stabilit scorul final.

Elevii lui Hansi Flick s-au distrat și cu „lanterna roșie” din campionatul sud-coreean, după victoriile lejere obținute cu Vissel Kobe (3-1) și Seoul (7-3), într-un meci în care, pe lângă Gavi (min. 21, 45+2), Lewandowski (min. 27) și Toni Fernandez (min. 54), s-a trecut pe lista marcatorilor, pentru prima dată în tricoul Blaugrana, și Marcus Rashford (min. 65).

Atacantul englez a primit o pasă pe jos din partea lui Eric Garcia în interiorul careului și a trimis direct, din direcția din care venea portarul.

💥 IT’S MARCUS RASHFORD

The Englishman scores his first goal in Barcelona’s colors 🔵🔴

GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JsVlSzpfhv

— DAZN Football (@DAZNFootball) August 4, 2025