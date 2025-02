VIDEO Manchester City revine după ce a primit gol de la jumătatea terenului și câștigă cu 2-1 în fața unei echipe de ligă inferioară

Manchester City a învins-o în deplasare pe Leyton Orient, formație din al treilea eșalon al Angliei, sâmbătă, cu scorul de 2-1, în cadrul FA Cup, după ce a primit gol în minutul 16 de la jumătatea terenului. Jamie Donley a deschis scorul pentru gazde cu o execuție de senzație de la jumătatea terenului. În drumul spre plasă, mingea a lovit bara și pe portarul Ortega.

JAMIE DONLEY. THAT’S INCREDIBLE. 🤯

The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025