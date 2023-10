VIDEO Mai multe organizații masonice au premiat elevi și profesori din Deva, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Hunedoara și cu Alianța Timișoara Universitară / Atât șefa ISJ, cât și prorectorul Universității de Vest, sunt membri ai unor organizații masonice

Sub numele Gala Excelenței Hunedorene – Premiile și Bursele „Iancu de Hunedoara”, mai multe organizații masonice premiază de ani de zile elevi din Deva, împreună cu Inspectoratul școlar județean Hunedoara. Evenimentul are ca parteneri și “universități prestigioase din Timișoara care fac parte din Alianța Timișoara Universitară, Asociația Iancu de Hunedoara și Capitúlul Neboisa, sub auspiciile Marii Loji Naționale din România”, așa cum menționează într-o postare pe Facebook chiar inspector general școlar din Hunedoara, Maria Ștefănie. Atât șefa inspectoratului școlar, Maria Ștefănie, cât și prorectorul UVT, Mădălin Bunoiu, sunt membri ai unor organizații masonice, scrie Edupedu.ro.

Anul acesta pe 6 octombrie a avut loc cea de-a VII-a ediție a Galei. La premiere au participat și prefectul județului Hunedoara și alți colegi de Consiliu Județean. Unul dintre membrii Asociației care a acordat premiile este omul de afaceri Dorin Cupețiu, condamnat la 6 ani de închisoare, dar achitat.

Mai multe organizații masonice, sub patronajul Marii Loji Naționale din România, au premiat pe 6 octombrie, la Hunedoara, elevi cu rezultate deosebite și le-au acordat burse.

Premii au primit și câțiva profesori. Postarea de pe Facebook a inspectorului general școlar din Hunedoara, Maria Ștefănie, este însoțită de fotografii și filmulețe în care elevii primesc premiile pe scena Teatrului de Artă din Deva, iar în spatele elevilor apare un banner pe care scrie Marea Lojă Națională a României, iar alături se vede reclama către cele 3 asociații.

