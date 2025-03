VIDEO Kyren Wilson, campion la Players Championship după o finală electrizantă cu liderul mondial Judd Trump

Kyren Wilson este noul campion de la Players Championship, succesul venind după o finală spectaculoasă cu Judd Trump, liderul mondial din snooker.

Campion mondial en-titre, Wilson s-a impus în frame decisiv, scor 10-9, după o finală plină de dramatism.

Kyren a condus la un moment dat cu 8-5 și părea scăpat fără emoții în câștigător. Judd nu a renunțat însă, iar după o revenire de senzație a dus scorul la 9-9, spre deliciul spectatorilor.

Wilson a fost mai inspirat și mai îngrijit în joc în frame-ul decisiv, acesta impunându-se după ce a reușit un break de 69 de puncte.

Finala a fost una plină de dramatism, primii doi jucători ai lumii oferind un adevărat regal iubitorilor de snooker.

Judd Trump a bifat break-uri de 90, 76, 79, 71, 62, 72, 73, 78 și 108 puncte, în timp ce noul campion Kyren Wilson se poate mândri cu break-uri de 108, 81, 64, 74, 85, 72, 74, 70, 59 și 69 de puncte.

De știut

Kyren Wilson: “I’ll be OK with a good safety shot”

Judd Trump: “No worries, I’ll pot it with a cool shot!”#snooker #ilovesnooker @KyrenWilson @juddtrump

