VIDEO Joel Embiid, jucător din NBA, amendat cu 75.000 de dolari pentru un „gest obscen”

Joel Embiid, pivotul echipei Philadelphia 76ers, a fost amendat cu 75.000 de dolari pentru un „gest obscen pe teren” în timpul victoriei echipei sale din ziua de Crăciun, în faţa formaţiei Boston Celtics, scor 118-114, a anunţat NBA.

Vedeta 76ers a sărbătorit un coş în prima repriză făcând „DX crotch chop”, o provocare grosolană pe care a împrumutat-o de pe scena de wrestling, constând în indicarea zonei inghinale formând un „X” sau un „V” cu braţele.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a mai primit sancţiuni financiare pentru acest gest în trecut.

Cel mai bun jucător (MVP) al sezonului regulat 2023, Joel Embiid se confruntă cu un sezon 2024-2025 complicat: el a jucat doar nouă meciuri din 28 din cauza accidentărilor şi a unei suspendări de trei meciuri pentru că a împins un jurnalist care a scris un editorial critic la adresa sa, care făcea referire şi la fiul său şi la fratele său decedat, transmite News.ro.

The NBA has fined Joel Embiid $75K for making “obscene gestures” at the Celtics crowd on Christmas Day.

(via @NBAPR) pic.twitter.com/22S9dF5940

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 28, 2024