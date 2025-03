VIDEO INTERVIU Victor Ponta: Klaus Iohannis era un jucător de golf foarte slab. Nu juca nimeni cu el / Sunt un jucător destul de bun pentru că sunt ambițios și am avut timp

Fostul președine, Klaus Iohannis, era un jucător foarte slab de golf, care obișnuia să joace singur sau cu prietenul său, care deținea terenul din Pianu, a declarat Victor Ponta, și el jucător de golf, la interviurile G4Media.ro. Candidatul independent a spus despre sine că este un jucător ”bunicel”. ” Sunt un jucător destul de bun pentru că sunt ambițios și am avut timp. Acum, dacă nu mai am timp, probabil că ranking-ul meu va scădea foarte tare. N-am mai apucat să joc golf decât o dată”, a afirmat Ponta. Candidatul independent a mai spus că golful l-a ajutat să ajungă la Mar-A-Lago, reședința din Florida a președintelui american, Donald Trump.

Vezi mai jos un fragment din interviul cu Victor Ponta:

Dan Tăpălagă: Aveți o pasiune comună cu fostul președinte. Golful.

VP: E pasiunea de bătrânețe. Am fost baschetbalist atâția ani, foarte mulți ani. Am fost pilot și copilot de raliu, după cum se știe foarte bine. Și după ce am crescut și în vârstă și în greutate, am ajuns la sportul de maturitate, la care nu mă accidentez, dar care m-a ajutat foarte mult, golful, pentru networking, pentru cunoștințe, în special în străinătate. Da, și în România, uite, absolut din întâmplare, datorită golfului am ajuns și la Mar-a- Lago.

DT: Altfel e un sport cam de leneși, așa. Stai, te uiți la bila aia câte o oră.

VP: Mai de bătrâni, da, mai de bătrâni da, joacă și tineri.

DT: Nu te agiți foarte mult la golf.

VP: Nu mă accidentez.

DT: Se potrivea foarte bine fostului președinte sportul ăsta.

VP: Mi se potrivește și mie mie că să-mi simt nevoia să fac sport.

DT: Se faceți sport stând pe loc adică.

VP: E o impresie greșită pe care o aveți. Când veniți prima dată la golf o să vedeți că aveți o prejudactă. E de mers pe jos, cam 14-15 kilometri.

DT: Vai, ce obositor.

VP: Altfel n-aș merge pe jos prin oraș.

DT: Era un jucător bun fostul președinte, că asta e o comunitate foaret mică de golferi.

VP: Nu. Slab, foarte slab.

DT: Slab?

VP: Foarte slab, slab. Da, și în primul rând nu era un jucător. Golful este, repet, nu e atât de jucat, cât e un mod de a te întâlni cu alți oameni, de a merge, a vorbi asta. El nu vorbea cu nimeni, nu juca cu nimeni cu el.

Cristian Pantazi: Cum adică juca singur?

VP: Da. Sau mai juca uneori cu singurul său prieten, tot sas din Sibiu, care are terenul de la Pianu. Werner, domnul Werner. Dar de obicei, juca singur. Bănuiesc că și acuma tot singuri joacă, ceea ce e anti-spiritul golfului. Ideea este tocmai să joci cu cât mai multă lume, ca de fapt să stai de vorbă în cele 4 – 5 ore și să faci networking.

DT: Atunci de unde știți că era un jucător slab?

VP: Pentru că ne vedem pe teren. N-a venit niciodată să ne salute nici pe mine, nici pe ceilalți. Dar vezi un jucător după cum lovește dacă…

DT: Se ducea mingea aia în tufe?

VP: Problema lui, sincer.

DT: Dar dumneavoastră cum vă considerați? Un jucător bun, mediocru, slab?

VP: La golf? Da, față de toate celelalte sporturi din lume, toți avem un ranking. Deci sunt un jucător bunicel. Fiind single digit n-are rost să intrăm să…, dar golferii știu ce înseamnă singel digit. Sunt un jucător destul de bun, pentru că sunt ambițios și am avut timp. Acum, dacă nu mai am timp, probabil că ranking-ul meu va scădea foarte tare. N-am mai apucat să joc golf decât o dată.

DT: Sau creșteți. Dacă ajungeți președinte, aici lângă noi este un mic teren de golf amenajat pentru dumneavoastră de fostul președinte Klaus Iohannis.

VP: M-am odihnit destul în ăștia 10 ani pe la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin alte locuri pe unde am fost. Acum am de gând să stau unde stau de fapt de 20 de ani, să mă opresc la Palatul Victoria, că e la 5 min de mine în drum spre Cotroceni în fiecare zi, de luni până duminică.

