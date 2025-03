Ipocrizie de candidat. Ce le-a spus americanilor Victor Ponta în timpul celor trei vizite în SUA / Ce spunea în 2012 despre cei care criticau la Bruxelles suspendarea fostului președinte: Nu mai țin minte. Dar eram așa de tânăr încât…

Candidatul independent la președinția României, Victor Ponta, a explicat în interviurile acordate pentru G4Media.ro că le-a spus americanilor, în timpul celor trei vizite, că nu trebuiau anulate alegerile și că nu trebuiau eliminați candidați. „Ce fel de democrație e aceea în care se anulează alegeri? E o problemă gravă. Le-am spus părerea mea, pe care, de altfel, o cunoașteți”, a mai spus Ponta, care nu a dorit să dezvăluie cu cine s-a întâlnit, precizând că a fost vorba de întâlniri private.

În timpul tentativei de suspendare a fostului președinte Traian Băsescu, orchestrată de Victor Ponta (pe atunci premier și președinte al PSD) și de Crin Antonescu (pe atunci liderul PNL), Ponta îi ataca dur pe liderii politici români care explicau la Bruxelles ce se întâmpla, acuzându-i că „umblă cu pâra” și că denigrează România în exterior. Întrebat dacă nu a procedat exact la fel în timpul vizitelor în SUA, Ponta a răspuns: „M-am maturizat în acești 13 ani și sunt mult mai atent când pun etichete. Sau mă învolburez mai puțin (…) Eu am spus că sunt probleme cu anularea alegerilor, e o realitate, tocmai de aceea mi-am vorbit de bine țara”.

„Ce încercam să subliniem cu cele două poziții radical diferite este că aveți un grad de ipocrizie mult peste media politicienilor”, a fost explicația G4Media.ro cu privire la abordarea acestui subiect. Victor Ponta a replicat: „Nu mă apropii de ipocrizia din presă, nici nu încerc. Adică cei care l-au susținut pe Traian Băsescu și pe Klaus Iohannis acum ne spun ce rău a fost”.

Vezi integral fragmentul VIDEO cu Victor Ponta:

Dan Tăpălagă: Dar în vizitele pe care le-ați făcut în Statele Unite și ați făcut vreo două – trei, ce le-ați spus despre anularea alegerilor din România? Cum ați prezentat situația politică din țară?

Victor Ponta: Că e un lucru greșit din punctul meu de vedere să se anuleze alegeri, dar că România totuși e o țară care va fi din nou stabilă și predictibilă după alegeri?

DT: Cui ați spus toate astea, cu cine v-ați văzut?

VP: Îmi pare rău, dar am avut întâlniri private și nu vreau să vă dau liste cu nume, dar sunt oameni din administrația din anturajul administrației Trump.

DT: Le-ați spus, de pildă, că e afectată democrația, că România are probleme…

VP: Sigur că e afectată din moment ce anulezi alegeri. Normal. Ce democrația e cea în care se anulează alegeri, e o problemă gravă. Le-am spus părerea pe care, de altfel, o cunoașteți, despre faptul că eu cred că nu trebuiau anulate alegerile și nu trebuiau eliminați candidați.

DT: Când erați premier în 2012, domnule Ponta, și alți politicieni făceau asta în timpul tentativei de lovitură de stat pe care dumneavoastră și domnul Antonescu ați pus-o în operă, când erau la Bruxelles și spuneau că în România sunt probleme cu democrația pentru că doi politicieni încearcă să dea jos un președinte în mod, să nu zicem, nedemocratic și forțând limitele democrației, vă amintiți ce spuneați despre ei?

VP: Nu mai țin minte. Dar eram așa de tânăr încât…

DT: Vă spun eu. Spuneați că sunt anti-români, că denigrează România la Bruxelles, că umblă cu pâra la Bruxelles. N-ați făcut la fel în America?

VP: M-am maturizat în acești 13 ani și sunt mult mai atent când pun etichete. Sau mă învolburez mai puțin.

DT: Dar dumneavoastră nu ați făcut în ultimele trei întâlniri în America exact ce le-ați reproșat altor politicieni că fac, că-și denigrează țara în afară?

VP: Nu, eu am vorbit de bine țara.

Cristian Pantazi: Păi asta spuneau și ei în 2012…

Victor Ponta: Eu am spus că sunt probleme cu anularea alegerilor, e o realitate, tocmai că mi-am vorbit de bine țara.

CP: Nu, domnule Ponta, chiar nu e o glumă, e o chestie principială.

VP: E o revanșă pe care vreți să o luați după 13 ani, noi am pierdut atunci deși am avut 90% de voturi.

CP: Noi nu suntem politicieni să ne luăm revanșa, nu avem nevoie de populisme.

VP: Repet, eu am vorbit de bine România, mereu vorbesc de bine.

DT: Ce încercam să subliniem cu cele două poziții radical diferite e că aveți un grad de ipocrizie mult peste media politicienilor. Și atunci când faceți fix ce fac alții pe care …

VP: Nu mă apropii de ipocrizia din presă, nici nu încerc. Adică cei care l-au susținut pe Traian Băsescu și pe Klaus Iohannis acum ne spun ce rău a fost.

DT: Adică vă referiți la noi?

VP: Nu, vorbesc în general, nu întind degetul la nimeni, dimpotrivă, cu dumneavoastră pot să vorbesc, chiar dacă avem opinii diferite.

DT: Dar știți că noi i-am criticat și pe Băsescu, și pe Iohannis foarte dur.

VP: Eu mă refer la alții. De exemplu, m-am dus la interviu la Europa FM, domnul Cristian Tudor Popescu a fugit, n-a vrut să stea la discuții. În sensul ăsta mă refer. Altfel, că avem discuții și avem păreri diferite, e absolut normal. E democratic.

CP: Nu e o discuție, domnule Ponta, despre presă, despre calitatea jurnaliștilor. E vorba despre coloana vertebrală a unui candidat la prezidențiale.

VP: Stau foarte bine și vorbesc de bine România peste tot în străinătate. Nu vorbesc de rău despre România.

CP: Păi tocmai ați spus că le-ați transmis celor din administrația Trump că sunt probleme mari cu democrația în România.

VP: Păi nu trebuia să le transmit eu, ei m-au întrebat. (….)

CP: Candidați independent, deși veniți din inima sistemului: Ați fost provovat în politică de Adrian Năstase, fostul premier, ați condus PSD, ați fost premier, prieten cu fostul șef SRI George Maior, l-ați adus în partid pe fostul adjunct al SIE Șilviu Predoiu, deci e plin de politicieni vechi și de securiști în cariera dvs. Care independență?

VP: În primul rând sunt independent față de partide, în sensul ăsta spun foarte clar independent. În al 2-lea rând, stau pe picioarele mele după 50 de ani. Nu am nevoie să mă sprijine nimeni în mod special în carieră.

CP: Păi vă sprijină RTV.

VP: Și dvs mă sprijiniți că m-ați chemat la interviu.

CP: Nu cred că la RTV aveți parte de același tip de interviu ca aici.

DT: Acolo e propagandă.

VP: Fiecare își face meseria cum crede. Nu sunt aici să dau note cuiva. Dar sistemul politic nu m-a avut la inimă. De asta m-au eliminat, mi-au facut niște dosare evident politice.

CP: Dar sistemul ăsta v-a pus premier domnule Ponta.

VP: Votul popular m-a pus premier. Pentru că am câștigat 60%, cel mai mare scor din istoria României. Mai departe, însă, acest sistem mi-a făcut niște dosare politice și am voie să spun acest lucru. Nu sunt la dumneavoastră să vin să spun dosarele mele sunt politice. Mă bazez pe faptul că trei judecători de la Înalta Curte, în primă instanță și cinci în apel, în unanimitate, opt judecători și m-au declarat nevinovat. Și mai vreau să precizez ceva și e foarte important, pentru că l-am ascultat pe avocatul meu, care mi-a zis: Niciodată n-o să te las să invoci prescripția sau vreo decizie a Curții Constituționale. Tu ești nevinovat. Ne judecăm până la capăt. Bine am făcut, că l-am ascultat. Tot sistemul acuma m-a dat afară pentru că nu-l susțin pe omul sistemului, pe Antonescu. Și le-am zis nu-l susțin pentru că eu cred că e greșit.

CP: Dar același sistem v-a pus pe liste de ați ajuns din nou parlamentar PSD.

VP: Asta a fost o decizie a lui Marcel Ciolacu de a avea un sprijin.

CP: Și același sistem v-a ajutat să scăpați de dosarul plagiatului.

VP: Nici vorbă. Nu-i adevărat.

CP: Acel lanț de decizii mai mult decât suspecte din justiție.

Nota: Interviu transcris cu VatisTech