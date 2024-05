VIDEO Incredibilul salt făcut de doi parașutiști în costum wingsuite prin Tower Bridge din Londra

Doi parașutiști profesioniști echipați cu costume tip wingsuite au efectuat primul zbor prin emblematicul Tower Bridge din Londra, scrie Le Figaro.

Parașutiștii, Marco Fürst, 33 de ani, și Marco Waltenspiel, 39 de ani, au sărit dintr-un elicopter care zbura la 914 m deasupra Londrei duminică dimineața.

În timpul zborului, cei doi au trecut prin Tower Bridge, atingând viteze de până la 246 km/h, după care au efectuate o manevră complexă cunoscută sub numele de „flare”, pentru a urca înapoi la 80 de metri, înălțimea necesară pentru a-și deschide parașutele.

Un wingsuit este un costum de salt flexibil, în formă de aripă, folosit în sporturile extreme, în special de către parașutiști. Prin umflarea cu aer, aceste costume reduc viteza de cădere, transformând-o în viteză orizontală.

„În ultimii doi ani, am planificat totul. De la început până la sfârșit, am avut parte de cel mai bun antrenament, de cea mai bună pregătire. Am făcut în jur de 200 de salturi de antrenament doar pentru acest proiect”, a explicat Marco Fürst, odată revenit la sol după acest salt periculos.