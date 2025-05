VIDEO Incident la WTA Strasbourg – Danielle Collins se ia de un cameraman: „Nu trebuie să fii atât de aproape de mine”

Danielle Collins a oferit faza zilei din tenis, sportiva din SUA luându-se de un cameraman pe durata meciului cu Emma Răducanu de la WTA Strasbourg. Americanca i-a reproșat acestuia că se află prea aproape de ea și că are nevoie de intimitate, transmite tennis365.com.

Collins și Răducanu au oferit un meci spectaculos, cu răsturnări de scor și cu mult dramatism.

Americanca s-a impus în cele din urmă, scor 4-6, 6-1, 6-3, după un duel epuizant de două ore și 19 minute.

În timpul setului decisiv, Danielle a avut ceva de împărțit cu unul dintre cameramani, incidentul neobișnuit atrăgând atenția publicului și a presei.

„Trebuie să iau apă. Suntem într-o pauză. Nu trebuie să fii atât de aproape de mine și nici să stai peste Emma (n.r. Răducanu). Este extrem de nepotrivit. Nu e atât de greu să oferi spațiu. Îmi pare rău”, a transmis americanca.

La interviul de după încheierea partidei, Danielle a venit cu unele completări: „Pentru a fi bun la ceva, exprimarea de sine este foarte importantă. Nu sunt o persoană timidă și nu trec prin viață <în liniște>. Vreau să reușesc și știu ce trebuie să fac pentru asta”, a punctat Collins.

În sferturile competiției, sportiva din SUA va da peste rusoaica Anna Kalinskaya.

Danielle Collins asks a cameraman to give her & Emma Raducanu space during their match in Strasbourg

“I need to get water. We’re on a changeover. You don’t need to be that close to me & you don’t need to be on top of Emma. It’s wildly inappropriate”

pic.twitter.com/s8ROMO2vaB

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 21, 2025