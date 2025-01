VIDEO Incendiu la stadionul echipei Manchester City înaintea meciului cu FC Bruges, din Liga Campionilor

Un incendiu a cuprins un chioşc din exteriorul stadionului Etihad, în timp ce fanii se adunau înainte de meciul de pe teren propriu al echipei Manchester City cu FC Bruges, din Liga Campionilor, relatează BBC, transmite News.ro.

🚨 BREAKING: Fire Breaks Out at Etihad Stadium Ahead of Man City vs. Brugge UCL Clash

A fire has broken out at the Etihad Stadium just before Manchester City’s Champions League match against FC Brugge. Emergency services are on-site, and the area has been cleared.

Thankfully,… pic.twitter.com/kwEhK4nVpS

— Live Updates (@LiveupdatesUS) January 29, 2025