VIDEO Încă un record pentru LeBron James: L-a depăşit pe Michael Jordan

LeBron James a doborât un nou record în NBA. Starul de la LA Lakers a depăşit recordul de meciuri în care a marcat 30 sau mai multe puncte, ajungând la 563 în victoria, scor 119-102, cu Atlanta Hawks, transmite News.ro.

În ultimele zile, cel mai bun marcator all-time din NBA a urmărit recordul precedent al lui Michael Jordan de 30 de puncte sau mai mult (562).

După ce a egalat performanţa cu o zi înainte în victoria lui Lakers cu Portland (114-106) marcând 38 de puncte, King a reuşit să-l depăşească pe Jordan vineri seară, când a înscris 30 de puncte la meciul cu Atlanta.



LeBron becomes the NBA’s all-time leader in 30+ point games in the @Lakers W

30 PTS | 13-20 FGM | 8 AST pic.twitter.com/MWU1TlxlDA

— NBA (@NBA) January 4, 2025