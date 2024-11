VIDEO Imagini de colecție: Lewis Hamilton pilotând monopostul cu care Ayrton Senna a câștigat titlul din Formula 1 în 1990

În fața fanilor brazilieni care strigau „Senna, Senna!”, Lewis Hamilton a pilotat la Interlagos monopostul cu care regretatul Artyon Senna a câștigat titlul mondial în sezonul 1990 al Formulei 1.

A fost sărbătoare la Interlagos înainte de startul Marelui Premiu al Braziliei, Hamilton pilotând legendarul monopost McLaren MP4/5B, alături de care brazilianul a cucerit titlul mondial în 1990.

Decedat pe 1 mai 1994, la doar 34 de ani, pe circuitul de la Imola, Ayrton Senna este considerat unul dintre cei mai talentați piloți pe care i-a avut Formula 1 de-a lungul istoriei sale.

A câștigat trei titluri mondiale (1988, 1990, 1991) și a trecut de-a lungul timpului pe la echipele Toleman, Lotus, McLaren și Williams.

A avut 41 de victorii, 80 de podiumuri și 65 de plecări din pole-position. A debutat în Marele Circ în 1984 cu ocazia Grand Prixului din Brazilia, iar ultima cursă a fost cea din San Marino, din mai 1994.

The noise, the crowd @LewisHamilton at full noise around Interlagos, a place Ayrton Senna wrote some of our most famous chapters as a sport #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JmejX4TFd9

„I did one or two more laps than I was supposed to!”@lewishamilton reflects on driving an incredible piece of F1 history#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/mMvKyOkMfm

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024