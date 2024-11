VIDEO Georgia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor pro-UE / Un ziarist a fost pus la pământ cu un pumn de către un polițist

Poliţia georgiană a folosit vineri gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor care au protestat împotriva deciziei guvernului de a amâna negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, relatează Agerpres, care citează AFP.

Un jurnalist a fost lovit puternic în ceafă de către un polițist, iar imaginile au devenit viral în mass-media.

Watch how this policeman deliberately strikes down critical media Formula TV journalist! #GeorgiaProtests pic.twitter.com/EgbDaFmREa

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 29, 2024