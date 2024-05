VIDEO Femeia care a redat șanse la viață copiilor bolnavi grav din sud-estul României/ „Greul pe care îl simțim noi cu refuzul autorităților sau oameni care nu înțeleg e mult mai mic”

”Toni avea doi ani, iar copilul meu avea un an. Tot băiețel”, așa începe povestea Alinei Pătrăhău, la Constanța, în 2010, atunci când se implică în salvarea lui Toni, un băiețel bolnav de cancer, cu un diagnostic grav și un tratament care nu dădea roade. Alina era antreprenor la vremea respectivă și nu știa că, de fapt, așa va începe povestea Asociației ”Dăruiește Aripi”.

Toni, acum adolescent, e bine în continuare, iar Alina se află la 10 ani distanță de primul proiect al asociației: secția ambulatorie de oncologie pediatrică, prima de acest fel din țară. Ca să o construiască, a fost nevoie de restructurarea unei zone din Spitalul Județean Constanța, de mulți bani, dar mai întâi de toate a trebuit să treacă de nepăsarea autorităților locale în subordinea căruia se afla spitalul:

”M-au refuzat, m-au dat afară. Nu m-am lăsat. Am zis că trebuie să-i sensibilizez cumva pentru că nu puteam să cred că nu le pasă de copiii bolnavi de cancer”, își amintește Alina.

După luni de negocieri și insistențe la autorități, asociația începe amenajarea secției pentru copiii bolnavi de cancer. În 2014, aproape de finalizarea proiectului, un caz dramatic îi dă peste cap pe toți cei implicați:

Un bebeluș în stare gravă, pentru salvarea căruia Alina l-a rugat pe medicul Cătălin Cîrstoveanu de la Spitalul ”Marie Curie” să facă un drum până la Constanța, moare sub privirile lor, chiar înainte ca medicul să ajungă la spital:

”Când am văzut acel bebeluș… piciorușul ăla vânăt… am spus că trebuie să facem ceva…”, își amintește în lacrimi Alina Pătrăhău despre doi frați gemeni pentru salvarea cărora s-a luptat. Unul din ei a murit sub privirile ei.