VIDEO Familiile ostaticilor Hamas au instalat corturi în fața locuinței premierului Netanyahu și cer un acord imediat: „În captivitate nu există ziua de mâine”

Un grup de familii ale ostaticilor și protestatari au blocat duminică seara traficul în fața reședinței private a premierului Benjamin Netanyahu de pe strada Azza din Ierusalim, cerând guvernului să ajungă la un acord pentru a asigura întoarcerea ostaticilor rămași în captivitatea Hamas, transmite Times of Israel.

Organizată de Forumul ostaticilor și al familiilor dispărute, demonstrația încearcă să tragă la răspundere actualul guvern pentru viețile ostaticilor, evitând în același timp condamnarea directă a actualei conduceri a Israelului.

În mijlocul discursurilor susținute de membrii familiilor ostaticilor, organizatorii au fost nevoiți să reducă rapid la tăcere demonstranții rătăciți care au izbucnit în scandări de „Rușine!” împotriva guvernului.

Families of the hostages putting up tents in front of the Prime Minister’s residence. That the government not only ignoring their pleas, but waging a political and psychological war against them is beyond the pale.

This is just the beginning.

pic.twitter.com/27MhClcSPF

— Etan Nechin (@Etanetan23) January 19, 2024