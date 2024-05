VIDEO EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală candidatură la prezidențiale în 2024 și 2029. Plus: ”Foarte probabil nu o să existe susținerea mea pentru unul din candidații la prezidențiale”

Nicușor Dan, candidat pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, a exclus într-un interviu pentru G4Media o candidatură la alegerile prezidențiale din acest an, dar nu a fost la fel de categoric în ce privește o eventuală candidatură la șefia statului în 2029. El a spus că ”în principiu” și-ar dori și un al treilea mandat de primar dacă câștigă și în acest an, dar a refuzat să excludă complet o candidatură la Cotroceni în 2029.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a anunțat în interviul luat de Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi că ”foarte probabil” nu va exprima susținerea pentru nici unul dintre candidații de la prezidențiale din acest an în turul 1.

Vezi fragmentul de interviu VIDEO:

Rep: În ipoteza în care veți câștiga un al 2-lea mandat la Primăria București, veți fi unul din politicienii români cu cea mai mare validare la vot. Ce vreți să faceți cu această validare, care e planul dumneavoastră politic pe termen mediu și lung?

Nicușor Dan: Nu am un plan pe termen mediu și lung. Am un plan pentru următorul mandat. Cred că este foarte important, dincolo de persoana mea, să schimbăm ceva în relația dintre Primăria Capitalei și Guvern și, în fine, autorități naționale, pentru că avem o împărțire total nerezonabilă a bugetului între Primăria Generală și primăriile de sector. De asemenea, am avut o colaborare total defectuoasă cu o instituție de control din zona urbanismului.

Deci sunt conștient de faptul că dacă voi câștiga un al 2-lea mandat o să am un capital politic pe care vreau să mi-l folosesc în în relația cu instituții centrale care pot să ne ajute.

Rep: Dacă după aceste alegeri locale și parlamentare, o grupare din USR, partid pe care l-ați fondat, v-ar invita să candidați la șefia partidului, ați lua în calcul această opțiune, ați accepta să mergeți să preluați partidul?

Nicușor Dan: Nu.

Rep: De ce?

Nicușor Dan: Am fost acolo, ne-am despărțit în termeni mai mult decât amiabili în 2017. Am colaborat foarte bine de atunci, inclusiv institutional în Consiliul General. Poate puțin la începutul mandatului (au fost probleme – n.red.), dar după aceea ați văzut o compatibilitate în acțiunile noastre administrative. E foarte bine așa.

În plus, pentru a fi un un primar al Bucureștiului, în condițiile în care locurile din Consiliul General sunt fragmentate între mai multe partide politice e important să păstrezi aceeași distanță față de partidele care compun majoritatea. Și în plus, munca administrativă la Primăria Capitalei într-un oraș cu așa de multe probleme este o muncă intensă, adică nu lasă loc de altele, de politică, care înseamnă discuții cu oameni.

Rep: Dar dacă Alianța Dreapta Unită sau USR sau o altă formațiune politică v-ar propune să candidați la prezidențiale anul acesta, ați accepta?

Nicușor Dan: Nu există acest scenariu.

Publicitate electorală

Rep: Dar dacă ar exista acest scenariu, ați accepta o astfel de candidatură?

Nicușor Dan: Nu, nu. Mă ocup de București de atâția ani. Am început un mandat în care am reparat niște lucruri, am deschis altele. Îmi doresc un nou mandat la Primăria.

Rep: Nici independent nu veți merge la la prezidențiale?

Nicușor Dan: Nu, nu.

Rep: Anul acesta spuneți că nu, dar terminați al 2-lea mandat, îl vedeți și pe al 3-lea tot la Primărie sau cu capitalul politic vă gândiți să faceți pasul următor în politică, președinție?

Nicușor Dan: Ce o să fie o să mai vedem. În principiu, îmi doresc și un al 3-lea mandat la primărie.

Rep: În principiu. Dar luați în calcul, înțeleg, și varianta Cotroceni

Nicușor Dan: În politică, lucrurile se schimbă, tot contextul se schimbă. Nu trebuie să fii foarte ferm, dar în principiu îmi doresc un al 3-lea mandat la primărie.

Rep: Atunci înțeleg așa: nu excludeți.

Nicușor Dan: Nu-mi fac planuri mai departe decât acest mandat.

Rep: Deci nu excludeți.

Nicușor Dan: Nu fac planuri mai departe decât acest mandat.

Rep: Știți că sunt un jurnalist insistent și o să continui să vă întreb, excludeți sau nu?

Nicușor Dan: Nu fac planuri mai departe decât acest mandat (râde – n.red.)

Rep: V-ați vedea candidând la Cotroceni într-un astfel de scenariu, ca independent sau din partea unui partid, repet, peste 4 ani?

Nicușor Dan: Nu am reflectat niciodată la chestiunea asta.

Rep: Vorbim de prezidențiale, ele vor avea loc curând, septembrie cel mai probabil. Dacă nu veți candida, ce candidat veți susține? Candidatul Alianței Dreapta Unită, care vă sprijină pe dumneavoastră la locale?

Nicușor Dan: Din fericire, alegerile prezidențiale sunt peste trei luni și haideți să vedem mai întâi votul pe Consiliul General. Haideți să vedem negocierile pe majoritatea din Consiliul General și evident că răspunsul meu va depinde de lucrurile acestea.

Rep: Deci trag concluzia că nu în mod necesar faptul că vă susține Alianța Dreapta Unită, asta nu înseamnă că veți susține candidatul lor la prezidențial?

Nicușor Dan: Răspunsul e cel pe care vi l-am dat. Aștept negocierile pe Consiliul General.

Rep: Deci e posibil să susțineți și candidatul PNL, pe domnul Ciucă, de pildă.

Nicușor Dan: Aștept negocierile acestea. Foarte probabil nu o să existe o susținere a mea pentru unul din candidați. Și foarte probabil, dacă vom ajunge în turul doi între un candidat de dreapta și un candidat de stânga, voi susține canditatura de dreaptă.