VIDEO Europarlamentarul Daniel Buda: ”Importăm alimente de la niște fermieri din afara UE, care nu respectă nici pe departe standardele de calitate pe care trebuie să le suporte fermierii europeni” / Există riscul ca majoritatea fermierilor să-și închidă porțile

Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, a anunțat în cadrul unei dezbateri G4Media pe tema costului vieții în contextul crizelor suprapuse în toată Uniunea Europeană, în ultimii ani, că la nivelul Uniunii Europene se lucrează la un plan pentru simplificarea documentelor care privesc accesarea de fonduri pentru fermieri.

”Fermierii îmi spun că în una, două zile pe săptămână trebuie să lucreze în birouri, pentru a lucra pe hârtii pentru gestionarea fondurilor europene. Trebuie să vedem cum putem simplifica aceste condiționări birocratice. (…) E important să avem o colaborare în ceea ce privește aceste politici europene, atât la nivel european, cât și la nivel local. Pentru că această simplificare nu se poate face decât împreună, fermierii în momentul de față nu mai au capacitatea în momentul de față de a genera alimente de calitate și în același în cantități suficiente și la prețuri accesibile”, spune Daniel Buda.

El spune că produsele pe care le obțin fermierii nu reușesc să fie vândute la un preț care să le acopere costurile, pe de de-o parte, și, pe de altă parte să le permită să-și continue activitatea.

”Nu ar fi o problemă dacă am importa alimente din afara UE, dacă ar respecta standardele de calitate ale UE. Importăm alimente de la niște fermieri care nu respectă nici pe departe standardele de calitate pe care trebuie să le suporte fermierii europeni. Există riscul ca majoritatea fermierilor europeni să-și închidă porțile”, a mai spus Buda.

Europarlamentarii Daniel Buda (PPE) și Alin Mituța (Renew) au discutat vineri, alături de jurnaliștii Elena Deacu (Economedia.ro) și Cristian Pantazi (G4Media), despre politicile economice ale UE, impactul PNRR, politicile de mediu și agricole Green Deal și From farm to fork și protecția pieței interne a UE în fața concurenței neloiale.

Evenimentul a făcut parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

