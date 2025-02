VIDEO Emoționant: Diego Schwartzman a spus adio tenisului cu ochii în lacrimi în fața fanilor argentinieni

Diego Schwartzman, fost număr 8 mondial în 2020 și ajuns între timp pe locul 386 în ierarhia jucătorilor profesioniști de tenis, și-a încheiat cariera joi, la vârsta de 32 de ani, transmite Agerpres.

Argentinianul a fost învins în optimile de finală ale turneului ATP 250 de la Buenos Aires (Argentina), dotat cu premii totale de 688.985 de dolari

Semifinalist la Roland Garros în 2020, an în care l-a învins și pe Rafael Nadal pe zgură, suprafața sa favorită, la turneul Masters 1.000 de la Roma, Schwartzman s-a înclinat cu 6-2, 6-2 în fața spaniolului Pedro Martinez (41 ATP).

În fața propriului public, argentinianul de 1.70 m, cel mai scund membru din top 8 după americanul Harold Solomon la începutul anilor 1980, a pus punct carierei sale încununate cu patru titluri, dintre care unul la Buenos Aires în 2021.

În primul tur, Schwartzman debutase cu o victorie, 7-6 (10), 4-6, 6-3, cu chilianul Nicolas Jarry, finalistul de anul trecut, consemnând prima sa victorie în circuitul ATP din octombrie 2023.

Wiping tears from his face

He puts his arms up and looks around the stadium one last time

The crowd starts singing to him

Scenes in Buenos Aires as Schwartzman plays the final point of his career

Before Diego Schwartzman played the final point of his career, the crowd in Buenos Aires was chanting his name.

Diego wiped the tears away from his face.

Beautiful support for a one-of-a-kind person & player.

There will never be another Diego. 🥹

pic.twitter.com/IILxD0E9aV

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025