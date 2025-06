VIDEO Echipa de studenți clujeni la Drept, locul 27 mondial la un concurs de procese simulate/ Tinerii participanți: „Este o lecție de adaptabilitate, argumentare și stăpânire de sine, formează caractere”



Echipa UBB, s-a calificat la Rundele Internaționale ale unui concurs prestigios de procese simulate din domeniul dreptului internațional public, Phillip C. Jessup, și a obținut locul 27 la nivel mondial.

Echipa Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, formată din Eduardo Hanes, Irina Deacu, Andrei Hârcăian, Mădălina Bumb și Răzvan Cheșa, sub îndrumarea antrenoarelor Gabriela Danilă și Patricia Cîmpian și cu sprijinul conf. univ. dr. Diana Botău, a ajuns să reprezinte România la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, desfășurată la Washington D.C., arată participanții pentru Entr.

‘’Este cel mai mare concurs de procese simulate din lume, Philip C. Jessup International Moot Court Competition, care s-a ținut la Washington’’, explică studentul-participant Răzvan-Vlăduț Cheșa.

‘’Concursul simulează procedurile unei dispute fictive în fața Curții Internaționale de Justiție, iar disputa de anul acesta a ridicat probleme precum imunitatea internațională a oficialilor, acuzați de grave încălcări ale drepturilor omului și consecințele juridice ale creșterii nivelului mării asupra granițelor maritime ale statelor. Eu am reprezentat statul reclamant, Ambrosia, atingând probleme de jurisdicția Curții și a imunității oficialului suspectat de încălcări grave ale drepturilor omului’’, expune el.

Competiția a reunit 805 echipe din întreaga lume, iar studenții clujeni au concurat cu universități precum University Leiden – Țările de Jos, Chulalongkorn University – Thailanda, Peking University – China și Singapore Management University School of Law – Singapore (campioana din acest an) și au obținut clasarea memoriilor pe locul 27 din 152 mondial, potrivit celor transmise de echipa UBB.

Concursuri în drept la nivel european

‘’Alte oportunități pe diferite alte ramuri ale dreptului sunt în domeniul dreptului penal internațional la Nürnberg, concursul Helga Pedersen care se ține pe Convenția Internațională a Drepturilor Omului la Strassbourg și alte concursuri regionale pe dreptul Uniunii Europene, pe drept umanitar și multe altele. La nivel european, cel mai mare concurs de procese simulate pe drept internațional public este Telders, care a fost și prima mea interacțiune cu procesele simulate’’, prezintă Răzvan.

Studenții participanți au oferit mai multe detalii despre parcursul lor în competiție și despre experiența implicării în domeniul dreptului internațional.

Mădălina, studentă în anul III la drept și masterandă în management intinternațional – linia germană spune că a participat prima dată la Jessup în 2022 la Geneva, apoi a revenit ca antrenor, iar în 2025 ca participant, ajungând până la rundele internaționale din Washington.

Ea descrie rigoarea competiției: memorii de 60 de pagini, cercetare intensă, susținerea pledoariilor în 22 de minute, totul sub presiunea întrebărilor incisive ale judecătorilor. „Îmi amintesc când am primit 18 întrebări în 22 de minute. A fost copleșitor. Dar am înțeles că acele întrebări nu sunt obstacole, ci esența jocului”, constată participanta.

Pentru Mădălina, Jessup este o „lecție de adaptabilitate, argumentare și stăpânire de sine: „Este o împletire perfectă între teorie și practică. Dincolo de competiție, formează caractere și profesioniști, adaugă ea.

Eduardo-Mirel Hanes povestește că pasiunea sa pentru dreptul internațional începe încă din anul I. „Am concurat cu cele mai bune universități din lume și am pledat în fața unor experți în drept internațional”, povestește Eduardo cu privire la experiența competiției.

Pentru Irina Deacu, Jessup a fost mai mult decât o provocare academică: ea consideră că a deprins, în urma competiției, mai multă disciplină, capacitatea de a construi un argument juridic solid sub presiune și gândire strategică. Asta ca urmare a analizei cazurilor Curții Internaționale de Justiție și a familiarizării cu probleme complexe precum recunoașterea guvernelor și dreptul mării, potrivit celor spuse de competitoare.

În rundele internaționale, a avut ocazia să concureze împotriva echipelor din China, Olanda, Singapore și Thailanda, o experiență în care a pus în valoare tot ceea ce a învățat, relatează Irina.

Ea mai amintește că fiecare problemă din concurs a făcut-o să-și pună întrebări fundamentale despre cum funcționează lumea din perspectiva drepturilor omului.

Pasionat de istorie și geopolitică, Andrei Hârcăian, student tot în anul IV, consideră că Jessup nu a fost doar un exercițiu de retorică juridică, ci o reafirmare a importanței valorilor fundamentale ale dreptului internațional într-o lume din ce în ce mai nesigură. El mai spune că discursul profesorului Georg Nolte, din finala competiției, l-a marcat. „Nu orice poziție poate fi apărată. Juristul nu e mercenar”, sintetizează el discursul profesorului.

Participarea lui Răzvan-Vlăduț Cheșa la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition a reprezentat punctul culminant al unui parcurs început odată cu implicarea sa în competiția Telders. „Odată ce te prinde virusul mooting-ului, nu mai există cale de întoarcere”, remarcă studentul.

„Jessup nu este doar o competiție, este o arenă în care ideile, nu forța, se confruntă. Într-un moment în care autocrațiile sfidează fățiș normele dreptului internațional, iar ordinea mondială pare tot mai fragilă, Jessup a fost pentru mine o confirmare că există speranță. Speranță în generațiile de tineri juriști care cred că dreptul poate fi, încă, un instrument de coeziune globală”, reflectează Răzvan.

Apelul echipei UBB

Participanții la competiție adresează un apel universitarilor și decidenților din România să investească în participarea în competiții internaționale, în formarea juriștilor internaționali și în promovarea domeniului dreptului internațional public.