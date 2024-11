VIDEO Drone rusești zboară deasupra localităților din Republica Moldova. Ministrul de Externe: “Condamnăm cu fermitate încălcarea spaţiului aerian al Moldovei”

Ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popşoi, a postat în social media, duminică, imagini video din satul Ruseni, raionul Edineţ, care surprind sunetul trecerii la joasă altitudine a unor aparate de zbor deasupra localităţii, în contextul atacului Rusiei care a vizat infrastructura energetică a Ucrainei, informează NewsMaker, transmite News.ro.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr

— Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 17, 2024